Renuncia el director de la prisión de Figueres tras el suicidio de un recluso el lunes

Barcelona, 1 may (EFE).- El director del centro penitenciario Puig de les Basses, Jordi Oliveras, ha puesto su cargo a disposición de la Generalitat, que ha aceptado su renuncia y procederá en los próximos días a nombrar a un nuevo responsable de esta prisión, tras el suicidio de un recluso en su celda de esta cárcel situada en Figueres (Girona).

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha informado este viernes, en un comunicado, de que el relevo se producirá "en los próximos días".

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En concreto, el actual director de esta prisión ha puesto su cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción, que ha aceptado la renuncia.

La conselleria de Justicia ha agradecido al director sus años de dedicación al frente de la cárcel de Figueres.

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El recluso que se quitó la vida el pasado lunes en esta prisión tenía 28 años y cumplía una condena de 3 años por un delito de atentado a la autoridad, con previsión de cumplimiento definitivo en enero de 2028.

El joven se encontraba ubicado en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) del centro.

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La autoridad judicial abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del interno, que no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios en el momento de los hechos por no haberse detectado indicadores que lo justificaran, según explicó Justicia.

En lo que va de año se han producido cinco suicidios en centros penitenciarios catalanes, de los que tres han tenido lugar en esta prisión de Figueres. EFE

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