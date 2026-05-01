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Muere una persona en el incendio de una vivienda en Rota (Cádiz)

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Sevilla, 1 may (EFE).- Una persona ha fallecido en el incendio de una vivienda declarado anoche en Rota (Cádiz), según ha informado este viernes en un comunicado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Varias personas alertaron al 112 pasadas las 20:35 horas de un fuego declarado en el interior de una vivienda de una tercera planta y que provocaba un intenso humo negro que escapaba por las ventanas.

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La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y Nacional.

Los operativos trasladados al lugar confirmaron que una persona quedó atrapada en el interior del edificio en llamas.

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Finalmente, Policía Nacional ha informado de que una persona, de la que por el momento no han trascendido más datos personales, ha resultado fallecida por lo que se ha abierto protocolo judicial. Se desconocen las causas del incendio. EFE

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EFE

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