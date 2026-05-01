Marcelo: "No creo en esto del fútbol moderno, sino que cada jugador es de una manera"

Khadija Bousmaha

El Cairo, 1 may (EFE).- El exfutbolista del Real Madrid y de la selección brasileña Marcelo Vieira da Silva, de 37 años, asegura en una entrevista con EFE en Egipto que no cree en el concepto de "fútbol moderno", y defiende que la esencia del juego "no ha cambiado", al tiempo que descartó dedicarse a los banquillos por no tener perfil de entrenador.

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Marcelo atiende a EFE en un hotel donde se aloja tras llegar a El Cairo procedente de Jordania como parte de una gira por Oriente Medio y Norte de África (MENA, en sus siglas en inglés) en calidad de embajador de LaLiga para representar y promocionar en la región el campeonato de máxima categoría español.

El exfutbolista de Río de Janeiro, quien representó durante muchos años el 'jogo bonito' y es considerado por la prensa como uno de los últimos grandes exponentes de este estilo, afirma, al ser preguntado si el fútbol moderno aún deja espacio para la creatividad y el espectáculo, que no cree realmente en la idea de un "fútbol moderno".

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"Esto del fútbol moderno no lo consigo entender muy bien porque yo creo que el fútbol va cambiando. (Diego) Maradona cuando jugaba, ¿tú crees que Maradona no jugaría ahora? Yo creo que jugaría. Y no era fútbol moderno. Entonces, no creo en esto del fútbol moderno. Yo creo que cada cabeza es un pensamiento, cada jugador es de una manera", detalla el pentacampeón de Liga de Campeones con el Real Madrid y ganador de una Libertadores con el Fluminense, entre otros numerosos títulos.

El exjugador defiende que "cada época es de una manera, pero no creo que sea moderno" y que "el fútbol no ha cambiado", sino que "los jugadores tienen cosas diferentes".

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En la misma línea, el exfutbolista tampoco opina que "la posición del lateral (en la que él brilló) haya cambiado" y defiende que actualmente hay "jugadores laterales, derecho e izquierdo, con más poder ofensivo y otros con más poder defensivo".

"No creo que haya un lateral moderno, un delantero moderno... Para mí el fútbol es sorpresa todos los momentos y hay que adaptarse a cada circunstancia del partido", sostiene el futbolista que ganó con Brasil una plata olímpica en Londres 2012 y un bronce en Pekín 2008.

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El exlateral izquierdo valora positivamente su visita a la región, y revela un dato "muy curioso" y es que "en Egipto" es donde tiene más seguidores: "O sea, primero Brasil y luego Egipto. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con la gente y estoy disfrutando un montón con LaLiga también".

Sobre la expansión del fútbol en la región, subraya la importancia del trabajo de promoción de la liga profesional española en mercados como el MENA, donde LaLiga cuenta con una oficina en Dubái para impulsar su mercado.

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Explica que "el fútbol une mucha gente, muchas culturas, muchas pasiones" y que este tipo de iniciativas, como la que le ha llevado a Egipto, permiten que los aficionados puedan acercarse a sus ídolos, lo que considera fundamental para el crecimiento del deporte.

"Y yo creo que es muy importante para que el fútbol siga creciendo y que mucha gente siga viéndolo de cerca. Como LaLiga es una liga muy grande, muy fuerte, pues eso para la gente es muy bueno", agrega.

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Al ser preguntado por la posibilidad de ser entrenador, Marcelo lo tiene claro: "No, no creo que tenga capacidad para ser entrenador", y explica que su forma de ver el fútbol no encaja con la exigencia táctica de ese rol.

"Hay que tener muchas cosas para ser entrenador que yo no tengo. A mí me gusta jugar al fútbol y dar consejos a los niños, a mis hijos, cositas pequeñas, pero no entiendo nada de táctica. Mi pensamiento es totalmente diferente del de un entrenador", afirma.

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Marcelo, padre de dos hijos que juegan al fútbol y vinculado a iniciativas relacionadas con el desarrollo de jóvenes futbolistas, dice que "no es muy de dar consejos" ya que "cada cabeza es diferente, cada cabeza es un mundo".

"Yo he pensado también diferente de ellos, y yo creo que eso es lo más bonito. Pero hay una cosa en común que, para mí, es lo más bonito, que es la pasión por el fútbol. Lo que digo siempre es que disfruten, y si quieren ser futbolistas de verdad, pues hay un precio que pagar", sentencia.

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Además de "disfrutar de cada momento", la estrella brasileña aboga por "respetar a los entrenadores, quedarse en el colegio, estudiando también, incluso cuando esté jugando profesionalmente".

"Me acuerdo que Raúl, Iker, Nacho, Carvajal, todos jugaron 'Champions', pero estaban en la 'uni' también. Eso es muy importante para que la gente sepa", concluye. EFE

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