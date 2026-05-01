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Hacienda agendará reuniones con las CC.AA. sobre una financiación "muy beneficiosa"

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València, 1 may (EFE).-El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que se van a ir agendando reuniones con las comunidades autónomas sobre la propuesta del modelo de financiación, que ha calificado de "extremadamente beneficiosa" para el sistema de bienestar, por lo que rechazarla supone "decir no" al estado del bienestar.

España, que ha asistido a la manifestación del Primero de Mayo en València, ha afirmado que se va a seguir "la hoja de ruta del diálogo" de una propuesta del Ministerio que es "muy beneficiosa para todas las comunidades autónomas y especialmente para la Comunidad Valenciana", con una financiación adicional de 3.669 millones de euros, una cifra que representa "el doble" de lo que pidió el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El ministro ha confirmado que va a haber diálogo "con todos los territorios, con todos los gobiernos autonómicos" para el objetivo de una mejor financiación, que es "una mejor garantía de los servicios públicos". "Decir que no a este modelo es decir que no al estado del bienestar", ha aseverado.

Ha insistido en que se van a ir convocando reuniones con los territorios, como ya se comprometió la anterior vicepresidenta, María Jesús Montero, y "ese es el trabajo, diálogo con números, con cifras y con un modelo" cuya propuesta es "extremadamente beneficiosa para el sistema de bienestar de todos los españoles". EFE

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