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El Toluca viene de atrás y vence a Tigres, de Jenni Hermoso, en ida de cuartos

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Toluca (México), 30 abr (EFE).- El Toluca remontó este jueves y superó 2-1 al campeón Tigres UANL, de Jenni Hermoso, monarca del mundo con España, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo de Clausura femenino del fútbol mexicano.

Tigres tomó ventaja con gol de Diana Ordoñez. Toluca dio la vuelta con tantos de las francesas Faustine Robert y Eugenie Le Sommer. Hermoso falló un penalti en el tiempo de reposición.

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Las felinas y las 'Diablas Rojas' ofrecieron un constante ir y venir en los primeros minutos.

Al minuto cinco, Myra Delgadillo enfrentó un mano a mano que alcanzó a tapar la guardameta Valeria Martínez.

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El local respondió al 25 con un disparó bombeado de la sueca Eva Jakobsson que desvió a tiro de esquina con la mano izquierda Aurora Santiago.

Las felinas abrieron el marcador gracias a una jugada por izquierda de María Sánchez, quien llegó a fondo y envió un centro que Liliana Fernández desvió lejos de la estirada de su guardameta Valeria Martínez y dejó el balón para que Diana Ordoñez lo mandara a la red para el 0-1 al 43.

En la segunda mitad, las 'Diablas Rojas' igualaron al 66 gracias a un centro por derecha de Faustine Robert que remató dentro del área Eugenie Le Sommer al poste lejano de la guardameta.

La voltereta, 2-1, llegó al 79, en un potente disparo de Robert en el que la guardameta Aurora Santiago falló al atacar y permitió que el balón entrara a su portería al 79.

En el tiempo agregado, Jenni Hermoso falló un penalti que habría sido la igualada para Tigres.

El juego de vuelta entre estos conjuntos será el próximo domingo en el estadio de las felinas.

Más temprano, el Guadalajara superó 2-1 al Pachuca en el primer partido de esta serie.

Lo hizo con goles de Alicia Cervantes y Jasmine Casárez; por Pachuca marcó de penalti la española Andrea Pereira.

Los partidos de ida de los cuartos del final del Clausura iniciaron el miércoles anterior.

El América, en el que juega la española Irene Guerrero, pactó 1-1 en su visita a Juárez FC.

Y el Monterrey, de la española Lucía García, empató 1-1 en la casa del Cruz Azul, con un gol de la costarricense Valeria del Campo.EFE

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EFE

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