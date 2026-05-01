El bloqueo del convenio estatal y la regularización marcan el Primero de Mayo en el campo

Madrid, 1 may (EFE).- UGT y CCOO coinciden en que para este Primero de Mayo, la principal reivindicación del campo es que se firme de una vez su primer convenio estatal, en un año marcado por el proceso de regularización de inmigrantes, una medida que, aseguran, dignificará las condiciones de muchos trabajadores.

A lo largo de 2025 el sector primario registró 27.021 accidentes con baja en jornada de trabajo, 48 de ellos mortales. En enero y febrero de 2026, los fallecidos han sido ocho empleados asalariados, frente a los dos que hubo en los dos primeros meses del año pasado, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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El secretario del Sector Agroalimentario de UGT-FICA, Sebastián Serena, es contundente al asegurar, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, que van a "estar muy pendientes y a vigilar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales".

"Es urgente adaptar la ley al sector agrario en términos de seguridad y de reducción de accidentes", ha señalado a EFE.

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En las propuestas que su central va a articular para el sector agroalimentario para los ejercicios 2026 y 2027 figuran como reivindicaciones que haya "un entorno de dignificación del trabajo, la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad y la temporalidad abusiva".

Este sindicato también abogará por retomar la creación del Observatorio del Sector Agroalimentario de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para que sea un foro permanente de diálogo sectorial que analice, entre otros aspectos, las necesidades de los trabajadores del sector.

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Pero este Primero de Mayo, sobre todo, va a ser la fecha para que tanto UGT como CCOO reivindiquen el impulso del I Convenio Estatal del Sector Agropecuario, que "se lleva negociando desde 2016" y no se ha firmado, según Serena, por las trabas de las patronales del sector.

"Este Primero de Mayo saldremos a la calle a defender derechos como el de la negociación colectiva bloqueada en el sector agroalimentario", ha añadido el responsable del Sector Agrario de CCOO Industria, Vicente Jiménez.

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A su juicio, "el campo es un sector muy gravoso que necesita un convenio colectivo estatal y apostar por la salud laboral, por regularizar a tantos trabajadores que ahora mismo podrían acceder al mercado laboral dentro de lo que es el sistema especial agrario, con derechos, con dignidad y con contratos de trabajo".

Y más -ha continuado- ahora que "estamos en época de guerra, con el IPC disparado y donde ha subido todo, con un difícil acceso a la vivienda, por eso, necesitamos mejores condiciones salariales y sociales y que las patronales se sienten a negociar los convenios" regionales y el estatal.

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Hasta la fecha, la mesa negociadora del convenio estatal solo ha llegado a acuerdos puntuales, como la firma de un protocolo respecto a situaciones de acoso en el entorno laboral en 2025 y otro sobre los golpes de calor en el campo en 2024.

Serena y Jiménez consideran que el proceso de regularización de 500.000 migrantes que ya residen en España va a beneficiar al sector primario y va a mejorar la calidad y los derechos de muchos empleados extranjeros que ya trabajan en la agricultura y la ganadería.

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Serena ha recordado que hasta "las organizaciones agrarias empresariales han aplaudido la medida y, es más, incluso han dicho públicamente que necesitarían 150.000 personas para no tener falta de mano de obra".

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sistema Especial Agrario (SEA) contaba de media en marzo pasado con 262.052 afiliados de origen extranjero de un total de 2,64 millones que hay en el conjunto de sectores en España, un 6,36 % más que en el mismo mes de 2025. EFE

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