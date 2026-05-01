Espana agencias

El Castellón quiere mantener el ritmo para subir directo ante un Córdoba lanzado

Guardar

Castellón/Córdoba, 1 may (EFE). El Castellón recibe este sábado al Córdoba en busca de su tercera victoria consecutiva para mantenerse en la pelea por acabar en las dos primeras plazas de la Liga Hypermotion y subir directo a Primera, pero tendrá un rival que, tras encadenar cuatro triunfos, aún sueña con llegar a la promoción.

A falta de cinco partidos, y por tanto con quince puntos en juego, los albinegros, tras ganar al Burgos y Málaga, son cuartos y se encuentran a tres puntos del Almería, que es segundo. El Córdoba es décimo a siete del Eibar, que cierra la zona de promoción. No tiene por tanto apenas margen de error.

PUBLICIDAD

El Castellón recupera a Alberto Jiménez y a Beñat Gerenabarrena que se espera que regresen al equipo titular, así como a Douglas Aurélio. Pablo Hernández no tiene ninguna baja después de meses con ausencias por lesión o sanción.

Otras novedades podrían ser el regreso al once de Ronaldo Pompeu y Brian Cipenga, aunque las buenas actuaciones de jugadores como Pablo Santiago y Ousmane Camara hacen que haya dudas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Córdoba se desplaza a Castalia con el firme objetivo de prolongar su excelente dinámica de resultados y seguir acercándose a los puestos de privilegio, un reto que la plantilla blanquiverde afrontará mermada por las importantes bajas de Isma Ruiz, Adilson y Fomeyem.

El conjunto dirigido por Iván Ania aterriza en este exigente compromiso en su momento más dulce del curso, respaldado por una racha de cuatro triunfos seguidos que ha liberado anímicamente al vestuario y ha reforzado la confianza en el modelo de juego del equipo.

El preparador asturiano se verá obligado a recomponer su esquema habitual debido a los problemas físicos de Isma Ruiz, quien continúa ejercitándose al margen del grupo, sumando así su ausencia a las ya conocidas de Fomeyem y Adilson en una enfermería que condiciona notablemente la rotación.

Pese a estas adversidades, el cuerpo técnico mantiene intacta su confianza en el paso al frente de los jugadores menos habituales para sostener la vocación ofensiva del bloque, buscando una victoria a domicilio que consolide sus aspiraciones matemáticas en este tramo final del campeonato.

Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Ronaldo; Cipenga, Calatrava y Camara.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Del Moral, Requena; Carracedo, Jacobo, Kevin Medina; y Adri Fuentes. EFE

Árbitro: por anunciar

Hora: 18:30.

Estadio: SkyFi Castalia. EFE

1012163

ajc/cb/qrg/nhp/fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan el cadáver de un migrante en aguas del litoral de Ceuta

Infobae

Termina la marcha del Primero de Mayo reclamando más salarios y una solución a la vivienda

Infobae

Morant, sobre la advertencia de Trump: "Vamos a seguir defendiendo que uno no puede por la fuerza entrar en otro país"

Morant, sobre la advertencia de Trump: "Vamos a seguir defendiendo que uno no puede por la fuerza entrar en otro país"

Puente pide la clase trabajadora no apoye opciones políticas que impiden su progreso

Infobae

Tolón, sobre una hipotética candidatura como alcaldesa de Toledo: "Estoy muy volcada en el Ministerio de Educación"

Tolón, sobre una hipotética candidatura como alcaldesa de Toledo: "Estoy muy volcada en el Ministerio de Educación"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16