Detenidos dos pescadores con cuatro migrantes en una embarcación que se dirigía a Ceuta

Ceuta, 1 may (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido a dos pescadores que tripulaban una embarcación en la que transportaban a cuatro migrantes marroquíes que pretendían entrar en Ceuta.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, la intervención se produjo en la tarde del jueves cuando el Servicio Marítimo y los GEAS alertaron de la presencia de una pequeña embarcación pesquera de tipo traíña.

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Los agentes detuvieron a los dos patrones de la traíña y rescataron a los cuatro migrantes, a los que los patrones habían instado a que se arrojaran al mar.

Los pescadores, ambos marroquíes, han sido arrestados como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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La Guardia Civil ha señalado que se ha normalizado el uso de este tipo de embarcaciones pesqueras matriculadas en Marruecos para trasladar migrantes a España. EFE