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Vox inicia su campaña electoral reivindicando que los andaluces "sean lo primero"

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Cádiz, 30 abr (EFE).- El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha arrancado la campaña electoral en Cádiz incidiendo en que este partido se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el objetivo de que los andaluces "sean lo primero".

En estas elecciones "nos jugamos recuperar la seguridad y la prosperidad en nuestros barrios y acabar con esta política de puertas abiertas que colapsa los servicios públicos y que genera miedo, intranquilidad e inseguridad en nuestros barrios y en nuestros pueblos", ha afirmando Gavira en el acto simbólico de inicio de campaña.

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"Otros partidos tienen miedo a las dos palabras: prioridad nacional", ha afirmado el candidato de Vox, que ha asegurado que esta formación defenderá que los andaluces sean "siempre" lo primero en el acceso a los servicios públicos.

Vox también se presenta a estas elecciones para traer a Andalucía la "prosperidad" que, según dice, "nos han robado los populares estos años y los socialistas en los primeros años de autonomía".

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"La defensa de nuestros agricultores, ganaderos y del sector de la pesca" es otro de sus objetivos, así como "tener un gobierno que se apriete el cinturón, tener un menor gasto político y más gasto social en atención sanitaria, en educación, en dependencia, en salud mental", ha añadido. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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