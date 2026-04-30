España y otros diez países condenan el ataque a la flotilla y piden liberar a activistas

Madrid, 30 abr (EFE).- España y otros diez países han condenado este jueves de manera enérgica los ataques israelíes contra la Flotilla Global Sumud, así como la detención "ilegal" de los activistas humanitarios en aguas internacionales, y han instado a las autoridades israelíes a su liberación inmediata.

Lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el Ministerio de Exteriores de España, el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

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Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de 175 activistas en aguas internacionales "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

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Asimismo, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los activistas civiles e instan a las autoridades israelíes a que adopten las medidas necesarias para garantizar su liberación inmediata.

Los ministros hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que "cumpla con sus obligaciones morales y legales de defender el derecho internacional, proteger a los civiles y garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones". EFE

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