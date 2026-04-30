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Montero advierte contra los políticos "lobos con piel de cordero" y anima a salir a votar

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Sevilla, 30 abr (EFE).- La candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha abierto la campaña de las elecciones del 17 de mayo advirtiendo a los suyos contra "los políticos que son lobos con piel de cordero" y ha animado a la movilización que le permita "defender los servicios públicos".

Montero, en un acto en Granada capital, ha señalado que a los que "van de frente" entre sus adversarios, en velada referencia a Vox, "se les ve venir", pero "la sociedad se tiene que cuidar de los lobos con piel de cordero", en alusión presumiblemente al candidato del PP, Juanma Moreno que, ha añadido, "se disfraza para mezclarse con el rebaño y a la menor oportunidad, ataca".

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Frente a estos perfiles, la socialista ha presentado al PSOE como el garante de los servicios públicos y ha animado a los andaluces a acudir a las urnas este 17 de mayo "pensando en lo suyo", en "su interés" y animando al voto "en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica, en el comercio..."

Montero, ante unas 700 personas, según fuentes del PSOE, ha apelado a "la activación del voto progresista" que puede pensar que "estas elecciones no son importantes y que esto de la sanidad y la educación no depende de la Junta".

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La candidata socialista ha añadido que el pueblo andaluz "es un pueblo sabio que sabe lo que le interesa y sabe lo que tiene que hacer para que su interés esté en el centro de la política" y ha alertado contra la tentación de cuestionar "los currículum de cada uno o donde trabaja la mujer de cada uno".

La líder del PSOE andaluz ha indicado que el ataque personal "que deshumaniza" es una forma de "no hablar del modelo de sanidad o educación que planteamos" y que además, genera un "desapego de los ciudadanos en la política, que es lo que pretenden" desde el PP de Juanma Moreno.

Montero ha recordado que una de sus primeras medidas si gana las elecciones andaluzas será "garantizar que los andaluces puedan ver a su médico de cabecera en 24 o 48 horas".

Ha señalado que el candidato del PP en estas elecciones, Juanma Moreno, pertenece a un partido que ha votado "no al decreto de prórroga de los alquileres, a que la Constitución tenga capacidad de blindar nuestro derecho a ser madres cuando queremos, a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo interprofesional o a la revalorización de las pensiones".

La candidata socialista ha aprovechado el acto para mandar su apoyo "a Begoña Gómez, una mujer que es acosada solo y exclusivamente por ser la mujer de un presidente socialista", porque "no soportan que los socialistas seamos los que estemos al frente de los gobiernos".

"Este pueblo es un pueblo listo, inteligente, que sabe lo que le conviene y que se juega sus intereses y tiene que estar alerta a todo lo que está ocurriendo", ha dicho.

Andalucía, ha añadido, "pudo dar un salto arriba en su estatus social porque teníamos garantizada la sanidad o la educación y no teníamos que ahorrar si venía la enfermedad o para llevar a nuestros hijos a la universidad o matricularlos en una FP que le permita acceso al mercado laboral". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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