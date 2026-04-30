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Una manifestación denuncia en Barcelona la interceptación de la Flotilla

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Barcelona, 30 abr (EFE).- Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se han concentrado este jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza por parte de Israel en aguas internacionales.

La Flotilla, formada por 58 embarcaciones con ayuda humanitaria con destino a Gaza, ha sido interceptada por fuerzas israelíes cerca de Grecia, a más de 1.000 kilómetros de Gaza, en una operación en la que se han abordado al menos 22 barcos y 157 activistas han sido detenidos, entre ellos una veintena de catalanes.

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El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, ha calificado los hechos como "un nuevo acto de piratería" y ha denunciado que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

"Después de esta interceptación criminal exigimos la liberación de todas las personas secuestradas por el estado de Israel, la condena de este ataque por parte de la Unión Europea y el fin de todos los acuerdos de comercio preferente con el estado de Israel", ha reivindicado Castilla.

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Este portavoz ha asegurado que los barcos han sido interceptados "con armas semiautomáticas para amenazar" y ha añadido que algunos han quedado a la deriva tras ser saboteados.

Desde la ONG Open Arms, que ha participado en tareas de apoyo en el mar, han explicado que han estado "toda la noche documentando y remolcando aquellas embarcaciones que han quedado a la deriva".

El portavoz de la comunidad palestina en la concentración, que se ha identificado como Ibrahim, ha denunciado que la flotilla pretendía "llevar medicamentos y alimentos a una población asediada desde hace más de veinte años" y ha reclamado la liberación de los activistas detenidos. EFE

(Vídeo)

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EFE

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