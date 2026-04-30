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Miguel Ríos apoya al PSOE ante "medidas fascistas como la 'prioridad nacional'"

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Sevilla, 30 abr (EFE).- El cantante granadino Miguel Ríos, que ha participado en el acto de apertura de la campaña andaluza del PSOE con María Jesús Montero en Granada, ha explicado que Andalucía está "en una encrucijada" puesto que la "ultraderecha y la derecha están adoptando eslóganes 'trumpistas' y medidas fascistas como la 'prioridad nacional'".

Para el granadino, el mundo "atraviesa tiempos oscuros que solo se pueden combatir con más socialismo" y ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya mantenido a España "lejos de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu", en referencia al conflicto que EE.UU. e Israel libran contra Irán.

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El artista se ha mostrado convencido de que la sevillana será la próxima presidenta de Andalucía y se ha definido como "simpatizante socialista", por lo que se ha congratulado de ver todas las propuestas que ha hecho el PSOE andaluz para los comicios regionales y ha señalado que Montero es "una mujer admirable, una política intachable" que, además, tiene experiencia para gobernar.

"Mereces que hagamos todo el esfuerzo los socialistas y los simpatizantes como yo para que llegues a esta meta (de la Presidencia de la Junta) porque va a ser por el bien de Andalucía", ha añadido el cantante.

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Ríos ha acabado su intervención, antes de presentar a Montero, con una canción que es un poema de Luis García Montero contra la guerra escrito en 2003, cuando el foco bélico estaba en Irak y que ha despertado el aplauso de los presentes, unos 700 según los organizadores del acto. EFE

(Foto)

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EFE

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