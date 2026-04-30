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ERC anuncia un pacto para evitar descuentos en multas por accidentes laborales mortales

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Barcelona, 30 abr (EFE).- ERC ha anunciado este jueves un pacto con el Ministerio de Trabajo para acabar con el descuento del 40 % en multas por accidentes laborales mortales.

En un comunicado, los republicanos han explicado que han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para la reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que elimina el llamado "pronto pago" en casos de accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones graves.

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Hasta ahora, según señala ERC, una empresa sancionada por una negligencia mortal podía obtener un descuento de hasta el 40 % sobre la multa si pagaba rápidamente, pero, "a partir de ahora, no".

La reforma legislativa, impulsada por el diputado de ERC en el Congreso Jordi Salvador, nace a raíz de la tragedia de la empresa química Iqoxe, en La Canonja (Tarragona), ocurrida el 14 de enero de 2020, debido a la explosión de un reactor de la planta que causó la muerte de tres personas e hirió a otras siete.

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La sanción de la Inspección de Trabajo, denuncia ERC, "fue solo de 180.000 euros, el máximo legal, susceptible además de descuento".

"La vida de un trabajador no tiene descuento. Esta es la idea sencilla que hoy se convierte en ley", ha destacado Salvador. EFE

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