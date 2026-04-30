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Al banquillo un hombre acusado de estrangular y asesinar a su mujer delante de sus dos hijos menores en Madrid

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La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el martes un juicio contra un hombre acusado de asesinar en noviembre de 2023 a su esposa en el domicilio familiar de Madrid, en un crimen cometido en presencia de los dos hijos menores de la pareja.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco y género, así como un delito de lesiones psíquicas. Por ello, solicita una pena de 20 años de prisión por el asesinato y un año adicional por las lesiones, además de medidas de alejamiento, retirada de la patria potestad durante 25 años y un periodo de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.

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Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2023, cuando el procesado, que no aceptaba la ruptura tras la demanda de divorcio presentada semanas antes por la víctima, inició una discusión al regresar ambos al domicilio. En el transcurso de la misma y, según la Fiscalía, con intención de acabar con su vida, el acusado la agarró fuertemente del cuello, provocándole una asfixia mecánica por estrangulación.

La mujer cayó al suelo en parada cardiorrespiratoria y fue atendida en un primer momento por agentes de la Policía Nacional y Municipal, que iniciaron maniobras de reanimación. Posteriormente, sanitarios del Samur y Summa lograron recuperar el pulso y trasladarla al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado crítico.

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Pese a la atención médica intensiva, la víctima falleció dos días después a consecuencia de las graves lesiones derivadas de la estrangulación, tras sufrir múltiples complicaciones que desembocaron en un fallo multiorgánico.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 27 de noviembre de 2023, por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Madrid, que además acordó la prohibición de acercarse a sus hijos y la suspensión de la patria potestad.

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