Vallecas, barrio de la ilusión

David Ramiro

Madrid, 30 abr (EFE).- El 30 de abril de 2026 no se olvidará en Vallecas, que vivió una noche inolvidable de luz, color y, sobre todo, ilusión, por parte de una afición que convirtió en una fiesta la disputa del partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia, un hito en los casi 102 años de historia del club.

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La desbordante expectación por este partido comenzó desde la eliminación del AEK Atenas en cuartos y tuvo su continuidad esta semana, cuando para las pocas entradas que se pusieron a la venta la gente hizo una enorme fila que rodeó el estadio y que les llevó a pasar varias horas en la calle esperando su turno.

Toda esa ilusión se canalizó en la previa al encuentro, ya que dos horas y media antes del inicio del partido, y con la calle Payaso Fofó cortada al tráfico, los jugadores y el cuerpo técnico salieron del estadio para recibir el cariño de los cientos de aficionados que acudieron a mostrarles su apoyo.

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Oscar Valentín, como capitán, tomó el megáfono y les agradeció su apoyo. La afición, entusiasmada, dedicó al equipo varios cánticos de apoyo, entre ellos uno que ya empieza a ser mítico: "Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Leipzig Isi Palazón".

Esa pasión por parte de la afición es la que se encontró el equipo al salir a calentar y, con muchísimos más decibelios, cuando salió al césped para iniciar el partido. Bufandas al aire, palmas, cánticos y un enorme tifo por las tres gradas con público del estadio que dotaron de un color inusitado al ambiente.

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La ocasión lo mereció. La cita era histórica. Un partido de ida de semifinales en Europa, en Liga Conferencia, que terminó con la esperanza por el resultado (1-0) para la vuelta.

Los jugadores y cuerpo técnico, para agradecer el apoyo de la afición, dieron la vuelta al campo para ir correspondiendo con aplausos y saludos a todos los sectores del césped mientras escuchaban el 'sí se puede' que les dedicaron.

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Y para terminar el fin de fiesta, como es habitual, mirando al fondo, todos escucharon 'La vida pirata', ese himno de las grandes noches con el que Bukaneros recompensan a sus ídolos, aquellos que, por unas horas, les alegran la jornada y les hacen sentir 'orgullo de barrio', como reza la pancarta que les acompaña en los partidos. EFE