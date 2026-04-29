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El sector del aceite industrial gestionó un 4 % más de toneladas de residuos que en 2024

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Madrid, 29 abr (EFE).- El Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados en España (SIGAUS) gestionó más de 137.000 toneladas de aceite industrial usado en 2025, un 4 % más de residuos que en el año anterior, de las cuales consiguió regenerar algo más de 100.000, según un comunicado de la entidad.

De acuerdo con los informes de SIGAUS, las empresas adheridas a este sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor comercializaron más de 300.000 toneladas de aceites industriales el año pasado, especialmente en el sector de la automoción -que concentró el 58 % del volumen total y creció un 6,6 %- y el de la industria -un 40 % de volumen y un aumento del 1,7 %- y generaron casi 154.000 toneladas brutas de residuo.

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Una vez separados el agua y los impropios, la cantidad neta de residuo finalmente gestionada alcanzó un total de 137.557 toneladas que fueron aprovechadas a través de distintos tratamientos.

Así, casi el 74 % de este volumen -cerca de 9 puntos por encima del objetivo legal- fue destinado a regeneración para elaborar cerca de 63.000 toneladas de nuevos lubricantes, mientras que el resto fue tratado para su uso como combustible con la producción de más de 32.000 toneladas de fuelóleo.

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Esta labor, según la información de SIGAUS, evitó la emisión de cerca de 87.000 toneladas de CO2, así como el ahorro de grandes cantidades de energía y materias primas, al sustituir los procesos de producción primaria.

Todo el proceso contó con un "alto nivel de trazabilidad" del residuo gracias al Sistema de Información Tecnológico de la entidad, que integra la documentación oficial aportada por las empresas gestoras y permite seguirlo desde su origen a su tratamiento final.

Además, el Plan Empresarial de Prevención en el ámbito de los aceites industriales aplicó un total de 666 acciones destinadas a reducir la huella ambiental de estos materiales, incluyendo la prolongación de su vida útil, el uso de bases regeneradas o la aplicación de técnicas de microlubricación. EFE

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