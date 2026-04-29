El Gobierno Vasco acusa a Yolanda Díaz de dificultar el traspaso de Fogasa a Euskadi

Vitoria, 29 abr (EFE).- El Gobierno Vasco ha acusado este miércoles al Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por la ministra Yolanda Díaz de dificultar las negociaciones en torno a la transferencia a Euskadi del Fondo de Garantía Salarial -Fogasa- y ha pedido a los representantes de Sumar en Euskadi que ayuden para avanzar en el traspaso de esta competencia.

La portavoz de Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que llevan tiempo negociando con ese Ministerio sobre la transferencia del Fogosa, una competencia recogida en el Estatuto de Gernika y en el pacto firmado entre los gobiernos vasco y central.

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Sin embargo, ha insistido en que ve "remolones" para llegar a un acuerdo a los responsables del Ministerio dirigido por Yolanda Díez, de Sumar, y de hecho ha lamentado que uno de sus secretarios de Estado con los que se negocia el traspaso de Fogasa haya cancelado la reunión que tenía previsto celebrarse la semana próxima.

Ubarretxena ha apelado a la "gente de Sumar" en Euskadi a que ayude "con su partido en Madrid" para avanzar en esta transferencia "si creen en el autogobierno".

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"Ha llegado la hora" de llegar a un acuerdo y "les estoy viendo que están un poquito más distantes", ha subrayado.

La portavoz ha confirmado también que hay reuniones previstas con otro Ministerio, el de Seguridad Social, para negociar otros traspasos relacionados con este ámbito, entre ellos lo que queda de transferir de las prestaciones contributivas y sobre todo, lo más polémico, la gestión económica del régimen de la Seguridad Social.

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Ha recordado que ya se han conseguido recientemente traspasos relacionados con la Seguridad Social como las prestaciones contributivas por desempleo, las no contributivas familiares o el seguro escolar, por lo que no se va a negociar desde cero.

Recientemente el lehendakari, Imanol Pradales, afirmó que "ha llegado el momento" de subir "los diez peldaños" que faltan para completar el Estatuto de Gernika y "abordar definitivamente lo que afecta a los puertos de interés general, a las prestaciones contributivas y al régimen económico de la Seguridad Social". EFE

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