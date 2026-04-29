Espana agencias

El Festival de Perelada celebra 40 años con una programación marcada por la nueva creación

Guardar

Barcelona, 29 abr (EFE).- Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim, Bryn Terfel, Sara Blanch, Sílvia Pérez Cruz o Jordi Savall serán algunos de los protagonistas de la nueva edición del Festival Perelada (Girona), que en su 40 aniversario apuesta por la nueva creación, con obras de Alberto García Demestres, Carles Prat, Bernat Vivancos y Raquel García-Tomás.

Durante la presentación de la programación, del 17 de julio al 9 de agosto, en nombre de la familia Suqué, artífice del evento, Julia Reger Suqué ha dicho que la intención es que el festival "regrese" a los jardines del castillo, en un nuevo auditorio, después de unas temporadas en las que las propuestas artísticas han tenido lugar en la iglesia del Carme, el Mirador del Castillo y en el Celler Perelada.

PUBLICIDAD

Otro destacado de esta edición será el "concierto extraordinario" que tendrá lugar en el Palau de la Música, en Barcelona, el día 29 de agosto, como "broche final" de la celebración, con la Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, tras el acuerdo alcanzado con Katharina Wagner.

La soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el bajo-barítono Nicholas Brownlee serán las voces de la velada.

PUBLICIDAD

El director artístico del festival, Oriol Aguilà, ha señalado durante la presentación que los ejes vertebrales continuarán siendo la lírica y la danza, en un año, con cartel de William Kentridge y apuesta por la nueva creación, en el que se conmemoran varios aniversarios como los 100 años de la organista Montserrat Torrent, los 85 de Jordi Savall o los 30 años de carrera de Sílvia Pérez Cruz.

El concierto inaugural tendrá lugar el 17 de julio, un recital en la iglesia del Carme con la soprano Ermonela Jaho y el tenor Benjamin Bernheim, en un recorrido por la ópera italiana y francesa.

El día 25 de julio, será el bajo-barítono Bryn Terfel quien regresará al festival con un recital que será una "síntesis" de su recorrido artístico, con Hannah Stone al arpa y Annabel Thwaite al piano, mientras que el día 5 de agosto en el mismo espacio será el Trio Fortuny, quien celebrará su décimo aniversario.

Ya en agosto, el día 8, la soprano Sara Blanch y el tenor Michael Spyres compartirán un recital centrado en el bel canto.

El festival se clausurará en Perelada el día 9 de agosto con Jordi Savall y Núria Rial, quienes, junto con Les Musiciennes du Concert des Nations, interpretarán un programa dedicado al barroco italiano. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aldama cifra entre 3,5 y 4 millones las entregas de dinero a Ábalos y Koldo García

Infobae

El cuarto detenido en relación al crimen del empresario Tavira había incendiado su coche

Infobae

El euríbor vuelve a subir en abril, al 2,742 %, la tasa más alta desde septiembre de 2024

Infobae

El Gobierno andaluz pide a Puente que cese a los presidentes de Renfe y de Adif por Adamuz

Infobae

Detenida una mujer por la muerte por asfixia de su madre tras 10 meses de investigaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

Ataque antisemita en Londres: apuñalan a dos personas en un barrio judío

Bruselas lleva a España a los tribunales por incumplir las normas para proteger infraestructuras críticas y controlar el tratamiento de aguas residuales

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

ECONOMÍA

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

España será la gran beneficiada en Europa del acuerdo con Mercosur, pero favorecerá más a Latinoamérica

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open