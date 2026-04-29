El Festival de Perelada celebra 40 años con una programación marcada por la nueva creación

Barcelona, 29 abr (EFE).- Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim, Bryn Terfel, Sara Blanch, Sílvia Pérez Cruz o Jordi Savall serán algunos de los protagonistas de la nueva edición del Festival Perelada (Girona), que en su 40 aniversario apuesta por la nueva creación, con obras de Alberto García Demestres, Carles Prat, Bernat Vivancos y Raquel García-Tomás.

Durante la presentación de la programación, del 17 de julio al 9 de agosto, en nombre de la familia Suqué, artífice del evento, Julia Reger Suqué ha dicho que la intención es que el festival "regrese" a los jardines del castillo, en un nuevo auditorio, después de unas temporadas en las que las propuestas artísticas han tenido lugar en la iglesia del Carme, el Mirador del Castillo y en el Celler Perelada.

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Otro destacado de esta edición será el "concierto extraordinario" que tendrá lugar en el Palau de la Música, en Barcelona, el día 29 de agosto, como "broche final" de la celebración, con la Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, tras el acuerdo alcanzado con Katharina Wagner.

La soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el bajo-barítono Nicholas Brownlee serán las voces de la velada.

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El director artístico del festival, Oriol Aguilà, ha señalado durante la presentación que los ejes vertebrales continuarán siendo la lírica y la danza, en un año, con cartel de William Kentridge y apuesta por la nueva creación, en el que se conmemoran varios aniversarios como los 100 años de la organista Montserrat Torrent, los 85 de Jordi Savall o los 30 años de carrera de Sílvia Pérez Cruz.

El concierto inaugural tendrá lugar el 17 de julio, un recital en la iglesia del Carme con la soprano Ermonela Jaho y el tenor Benjamin Bernheim, en un recorrido por la ópera italiana y francesa.

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El día 25 de julio, será el bajo-barítono Bryn Terfel quien regresará al festival con un recital que será una "síntesis" de su recorrido artístico, con Hannah Stone al arpa y Annabel Thwaite al piano, mientras que el día 5 de agosto en el mismo espacio será el Trio Fortuny, quien celebrará su décimo aniversario.

Ya en agosto, el día 8, la soprano Sara Blanch y el tenor Michael Spyres compartirán un recital centrado en el bel canto.

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El festival se clausurará en Perelada el día 9 de agosto con Jordi Savall y Núria Rial, quienes, junto con Les Musiciennes du Concert des Nations, interpretarán un programa dedicado al barroco italiano. EFE

(foto) (vídeo)

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