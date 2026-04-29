Carlos Mazón rechaza hablar de la causa judicial de la dana "por respeto al proceso"

València, 29 abr (EFE).- El expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha rechazado hablar de la causa judicial sobre la gestión de la dana de octubre de 2024 "por respeto al proceso" y ha dicho que aunque para él es "más difícil mantener ese silencio", lo va a hacer porque "se trata de tener principios".

Así lo ha afirmado en los pasillos de Les Corts Valencianes, al ser preguntado sobre si va a entregar a la jueza que investiga esta causa las llamadas y los mensajes que realizó y recibió el 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas perdieron la vida a causa de la dana.

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"Ya sabéis que no suelo hablar sobre el proceso por respeto al proceso. No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey, y no lo hago ahora donde la unanimidad de todas las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo", ha indicado.

Preguntado por si tiene intención de personarse en la causa, Mazón ha respondido que a través de su abogado y de los servicios jurídicos que le asisten los periodistas "están teniendo conocimiento de todo ello". EFE

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