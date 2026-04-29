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Bolívar recibe a Fluminense en duelo clave entre colistas del grupo C de la Libertadores

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La Paz, 29 abr (EFE).- El club boliviano Bolívar recibirá este jueves al Fluminense de Brasil en los 3.650 metros de altitud de La Paz, en un duelo clave para ambos planteles que actualmente son los colistas del grupo C de la Copa Libertadores y necesitan sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación.

Tras dos jornadas de la fase de grupos, la serie está liderada por el Independiente Rivadavia argentino con 6 puntos, seguido por el venezolano La Guaira con 2, mientras que el Bolívar y el Fluminense apenas suman una unidad.

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El equipo boliviano llega al duelo tras la salida del argentino Flavio Robatto por los malos resultados en la Libertadores y el campeonato local, y con el exmundialista Vladimir Soria, ídolo del club en la década de 1990, en la banca de forma interina.

Soria debutó el domingo en la Liga boliviana con una goleada por 6-0 ante el Real Tomayapo de Tarija, de la mano de algunos futbolistas que no tuvieron continuidad con Robatto, como el varias veces seleccionado nacional Lucas Chávez.

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La Academia tiene al defensa argentino Ignacio Gariglio y al extremo argentino-boliviano Patricio Rodríguez entre algodones, ya que ambos llevan dos semanas de recuperación, aunque se espera que sean parte del juego.

El club celeste también perdió hace una semana al mediocampista ecuatoriano Christian Alemán, con el que rescindió contrato.

Por su parte, el 'Flu' afrontará el partido tras vencer por 2-1 al Chapecoense por el campeonato brasileño, en el que comparte la segunda casilla con el Flamengo, ambos con 26 puntos, seis menos que el líder Palmeiras.

Fluminense confirmó a su goleador Jhon Kennedy para el encuentro en Bolivia, pese a que era duda por un corte en la nariz sufrido el fin de semana, por lo que jugaría con una máscara de protección.

El plantel brasileño llegará primero a la ciudad oriental de Santa Cruz, a 400 metros de altitud, para viajar el mismo día del partido a La Paz y así contrarrestar los efectos de la altitud.

El tricolor se apoyará en la experiencia en la altura de su entrenador, el argentino Luis Zubeldía, quien dirigió a Liga de Quito entre 2022 y 2023.

Bolívar y Fluminense chocarán por primera vez en un torneo continental, aunque los brasileños jugarán por segunda vez en La Paz. La primera fue en 2023, cuando cayeron por la mínima ante The Strongest.

El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 18.00 hora local (22.00 GMT). EFE

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