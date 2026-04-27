Temas del día de EFE España del lunes 27 de abril de 2026 (13:30 horas)

JUICIO KITCHEN

Madrid - Sáenz de Santamaría asegura que no tuvo constancia de la operación Kitchen en el gobierno

(Texto enviado a las 13:12; 707 palabras)

- Javier Arenas dice que Bárcenas esperaba que la llegada del PP a Moncloa le beneficiara en Gürtel

(Texto enviado a las 13:06; 650 palabras)

- Willy Bárcenas dice que su padre le habló de la grabación con Rajoy sobre la caja B del PP pero nunca la escuchó

(Texto enviado a las 11:11; 509 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - La UCO ve a Ábalos "fundamental" en la trama pero Aldama mandaba: "El que paga, manda"

(Texto enviado a las 11:57; 693 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO PUJOL

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol por demencia de la causa sobre la fortuna oculta

(Texto enviado a las 11:59; 722 palabras) (Foto) (Vídeo)

PRINCESA LEONOR

Madrid - La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

(Texto enviado a las 13:14; 774 palabras)

CRISIS VIVIENDA

- Más del 47 % de jóvenes de entre 26 y 34 años que vive con sus padres no puede comprar o alquilar

(Texto enviado a las 12:38; 603 palabras)

- Bustinduy ve viable un acuerdo con Junts para convalidar decreto de prórroga de alquileres

(Texto enviado a las 9:49; 240 palabras)

- Comuns pide a Junts avalar la prórroga de los alquileres y critica el "silencio" del PSOE

(Texto enviado a las 12:02; 298 palabras)

- Ministra de Vivienda dice que "ojalá" consigan votos para convalidar prórroga de alquiler

(Texto enviado a las 12:04; 290 palabras)

ESPAÑA INVERSIÓN

- Sánchez presenta a España como refugio inversor que ofrece oportunidades y estabilidad

(Texto enviado a las 13:05; 370 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Los médicos están convocados a la cuarta semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El comité de huelga médica emplaza a Pedro Sánchez a asumir la negociación en el conflicto

(Texto enviado a las 11:48; 533 palabras)

- Mónica García acusa al comité de huelga médica de sobrepasar "líneas rojas" e "ilegales"

(Texto enviado a las 12:34; 392 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - Lecciones aprendidas del apagón: cómo evitar que vuelva a ocurrir un 'cero eléctrico'

(Texto enviado a las 8:06; 895 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023404620)

Madrid - El apagón concienció de la necesidad de tener efectivo, pero su uso sigue retrocediendo

(Texto enviado a las 9:06; 608 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022978425, 8023297602)

- Garamendi afirma que en estos momentos no tiene sentido renunciar a la energía nuclear

(Texto enviado a las 12:00; 278 palabras) (Foto)

PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - La nueva selectividad se afianza en 2026: más práctica y homogénea en toda España

(Texto enviado a las 8:45; 841 palabras) (Foto)

IA ESPAÑOL

Logroño - El Observatorio del Español cree que la diversidad del español es el gran reto para la IA

(Texto enviado a las 13:00; 642 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Villanas y estilo: por qué el mal viste mejor en la gran pantalla. María Muñoz Rivera

(Texto enviado a las 8:00; 717 palabras)(Recursos de archivo en Efeservicios: 55023460469, 8011769575)

TIEMPO MAYO

Madrid - La última semana de abril llega inestable, con fuertes tormentas y vaivén térmico

(Texto enviado a las 11:53; 669 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - La Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria arranca con las comparecencias de los presidentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf), Adif y Renfe y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DOLORES VÁZQUEZ

Madrid - El Ministerio de Igualdad ofrece el Día de la Visibilidad Lésbica un homenaje a Dolores Vázquez, quien a finales de la década de los 90 pasó 519 días en prisión hasta que pudo probar su inocencia en el asesinato de la joven malagueña Rocío Wanninkhof.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Madrid.- SENADO COMISIÓN.- La Comisión Constitucional del Senado debate sendas mociones de homenaje a Adolfo Suárez en el 50 aniversario de su nombramiento como presidente del Gobierno y para que se potencien los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos.

19:00h.- Antequera (Málaga).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta el programa electoral de su partido para las elecciones autonómicas del 17M, acompañado del director de campaña del partido, Antonio Repullo. c/ Infante Don Fernando, 67.

19:00h.- Bollullos del Condado (Huelva).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presenta el 'Plan Montero' para la agricultura andaluza. Bodegas Juncales. c/ Andalucía, 14. (Texto)

ECONOMÍA

18:30h.- Madrid.- DÍA TRABAJO.- La secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la secretaria adjunta de Organización del PSOE y portavoz de Trabajo en el Congreso, Elisa Garrido, y varios sindicalistas participan en la jornada ‘1 de Mayo. Día del Trabajo. 22 millones de razones’. c/ Ferraz, 70.

19:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en la presentación del libro 'Generación inquilina', de Javier Gil. Espacio Ecooo.

19:00h.- Madrid.- GOBIERNO TRABAJO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la presentación del Informe 'Democracia en el Trabajo'. Ateneo. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- Felipe VI clausura la segunda edición del foro de inversión 'Invest in Spain Summit'. Palacio Real. Galería de Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Comisión de Seguridad Vial del Congreso debate una serie de proposiciones no de ley, incluida una sobre el estado de la red viaria y su influencia en la seguridad vial.

17:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- La Comisión Constitucional del Senado debate una moción del PSOE relativa a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos reanudan sus protestas para pedir un estatuto profesional propio, en una convocatoria de huelga nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- Comparece ante la Comisión del Congreso sobre la dana Ernesto Serra, conductor del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

16:45h.- Madrid.- SANIDAD ANIVERSARIO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto por el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad. Congreso.

19:30h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la presentación del libro 'Somos invisibles. Los Ángeles de San Antón', de Euprepio Padula. Iglesia de San Antón. c/ Hortaleza, 63.

CULTURA Y TENDENCIAS

15:30h.- Madrid.- CULTURA SENADO.- La Comisión de Cultura del Senado debate varias mociones sobre el toro de lidia, el legado de Álvaro de Mendaña y Neira, de Miguel Hernández y sobre la moda de autor, entre otras.

16:00h.- Madrid.- INDUSTRIA CULTURAL.- Jornada 'Industrias culturales: creación de empleo digno para artistas y creadores', a petición del Grupo Popular en el Congreso.

19:00h.- Granada.- CULTURA LORCA.- Miguel Poveda presenta el primer número de la colección 'La casa del Darro', en el que se incluye el poema inédito de Lorca hallado por el cantaor. Caseta central de la Feria del Libro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- PREMIO CERVANTES.- El Instituto Cervantes presenta el libro "Del esplendor de la lengua española", en el que el premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, rinde homenaje al oficio de escritor. c/ Alcalá, 49. (Foto)

21:00h.- Zaragoza.- COQUE MALLA.- Concierto de Coque Malla en la Sala Rock and Blues dentro del ciclo En Petit Comité. Pasaje de los Giles.

EFE

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