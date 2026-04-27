La última semana de abril llega inestable, con fuertes tormentas y vaivén térmico

Madrid, 27 abr (EFE).- La semana, a caballo entre abril y mayo, comienza inestable con fuertes chubascos y tormentas en la mitad norte peninsular, un episodio que se irá extendiendo a amplias zonas de España el resto de días, acompañado de un vaivén térmico, con temperaturas altas para la época en la mitad norte, hasta 28-30 grados, y más propias de estas fechas en el resto del país.

A partir del jueves, -ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet- aumenta la incertidumbre, aunque lo más probable es que durante el puente de mayo, con motivo del festivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se registren chubascos, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular.

Este lunes arrancará con tiempo inestable en el norte peninsular, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en las comunidades cantábricas, el interior de Galicia, el norte y este de Castilla y León, Navarra, La Rioja y el entorno de los Pirineos.

En el resto del país, predominará poco nuboso durante la mañana, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución con temperaturas que no experimentarán grandes cambios y serán altas en general, con valores cercanos a los 30 grados en puntos del sur de Galicia y de Extremadura.

El martes aumentará la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos y precipitaciones en amplias zonas del territorio, en muchos casos acompañadas de tormenta. Quedarán algo al margen el nordeste peninsular, el área mediterránea y Baleares, aunque también allí podría registrarse algún chubasco localmente fuerte.

Por el contrario, en el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, en puntos de Galicia y en Castilla-La Mancha, los chubascos podrán volver a ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Esta jornada, las temperaturas no registrarán grandes cambios, aunque descenderán ligeramente en la mitad sur peninsular. Aun así, se superarán los 28 grados en el sur de Galicia y en el valle del Ebro, mientras que podrán alcanzarse hasta 30 grados en la ciudad de Badajoz.

Esta jornada se prevé muy nubosa y, de nuevo, con chubascos en la mayor parte de la península, menos probables en la costa mediterránea y en Baleares, aunque en el resto del territorio podrán registrarse de forma generalizada y ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Del Campo ha señalado que esta jornada traerá también una "bajada clara de las temperaturas", más acusada en Galicia y en áreas del centro peninsular, mientras que, en el sureste subirán: Valladolid o Madrid rondarán los 20 grados de máxima, mientras Sevilla y Bilbao alcanzarán los 25 grados, Palma llegará a 26 grados y Lleida o Murcia se situarán en torno a los 28 grados.

Persistirá la inestabilidad, aunque con menor extensión que el día anterior, sobre todo de madrugada con chubascos arrastrados desde la jornada previa. Después, durante la mañana, se abrirá una relativa tregua, pero por la tarde volverán a crecer nubes de evolución.

Los chubascos tormentosos de este día afectarán sobre todo al este peninsular y, principalmente, a zonas montañosas como los Pirineos o el Sistema Ibérico. Aunque volverán a repetirse las tormentas, no serán tan frecuentes como el miércoles y las temperaturas tenderán a subir durante la jornada.

A partir del viernes festivo 1 de mayo y del fin de semana, lo más probable es que continúe la inestabilidad atmosférica y se mantenga la posibilidad de chubascos con precipitaciones que afectarán sobre todo al norte y al este peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas.

En cuanto a las temperaturas, serán en general más altas, salvo en el área mediterránea, y se podrán rondar los 28/30 grados en los valles del Valle del Ebro y del Guadalquivir, y se superarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur de España. EFE

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