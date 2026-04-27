Karolina Pliskova emerge y pone fin al periplo de Solana Sierra en Madrid

Madrid, 27 abr (EFE).- La checa Karolina Pliskova, otrora número uno del mundo, puso fin al periplo de la argentina Solana Sierra en el WTA 1000 de Madrid al imponerse en el duelo de los octavos de final por 6-4 y 6-3.

La jugadora de Mar del Plata, que inició el torneo en el puesto 88 del ránking femenino, inició con firmeza el choque con un 2-0 a favor pero la reacción de su rival fue contundente y ya no dio opción a su adversaria que perdió después de una hora y 26 minutos.

Pliskova ganó por segunda vez en pocos meses a la argentina tras la cita de Doha, en pista dura, en la única ocasión en la que ambas habían coincidido.

Solana Sierra, que debutaba en este WTA 1000 de la Caja Mágica y que tiene un palmarés con los títulos de Antalya y Mallorca, el pasado año, de categoría 125, se va de Madrid tras firmar su mejor papel en un evento de este nivel, los octavos de final, igual que Wimbledon 2025, donde estableció su mejor actuación.

Pliskova, que a causa de las lesiones estaba sin ránking hace seis meses, alcanzó sus vigésimo octavos cuartos de final de un WTA 1000 en su carrera, el primero desde Doha 2024, y el primero en Madrid desde 2018. Ahora jugará los cuartos de final contra la ganadora del partido entre la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita y la austríaca Anastasia Potapova. EFE