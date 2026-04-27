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Largas colas en el Estadio de Vallecas para comprar entradas

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Madrid, 27 abr (EFE).- Cientos de personas hicieron cola este lunes alrededor del Estadio de Vallecas para adquirir entradas para el partido de ida de las semifinales de Liga Conferencia frente al Estrasburgo del próximo jueves 30 de abril, para el que está desbordada la ilusión entre la afición del Rayo.

El Rayo Vallecano afronta una semana histórica en la que por primera vez en sus 101 años de existencia disputará las semifinales de una competición europea, la Liga Conferencia, con el objetivo de tomar ventaja en la ida ante el Estrasburgo francés.

Para ese partido, y pese a que la entrada es de pago para los abonados, el Estadio de Vallecas lucirá una de sus mejores galas. La ocasión lo merece ya que el objetivo es pelear por entrar en una final europea, algo que sería histórico para el club.

Por ese motivo, la ilusión y la expectación que existe entre la afición del Rayo ha provocado que cientos de personas hayan acudido a las taquillas del estadio para comprar una entrada.

La fila era tan grande que a media tarde de este lunes daba la vuelta a gran parte del recinto con público de todas las edades aguantando horas de pie hasta llegar su turno.

Los abonados del Rayo pagan 20 euros por una entrada mientras que el público en general puede adquirirlas por un precio que oscila entre los 50 del fondo y los 125 de tribuna central preferencia. EFE

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