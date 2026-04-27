El País Vasco usará los terrenos de la antigua central de Lemoiz para criar lenguados

Lemoiz (Bizkaia), 27 abr (EFE).- El Gobierno Vasco dedicará los terrenos de la antigua central nuclear de Lemoiz a acoger un proyecto acuícola para la cría de lenguados impulsado por la empresa Sea Eight, con una inversión público-privada de 170 millones de euros en los próximos diez años, que creará 200 empleos directos y 3.000 toneladas anuales de producción.

"Esto es mucho más que una piscifactoría", ha subrayado el lehendakari, Imamol Pradales, durante la presentación oficial del proyecto 'Aquacría Basordas' en un acto celebrado este lunes en las instalaciones de la antigua central de la localidad vizcaína, que nunca entró en funcionamiento.

Un espacio que "evoca a un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje" y que constituía "una herencia incómoda y muy compleja que nos correspondía gestionar", ha asegurado Pradales, en referencia a que en 2019 el Gobierno Vasco pasó a ser propietario de los terrenos de la cala de Basordas.

Este primer plan para su rehabilitación "aspira a ser un referente internacional", ha dicho el lehendakari, "aúna I+D+i, talento y tecnología de última milla muy avanzada" y es "sostenible económica, social y medioambientalmente".

Concebido como un "proyecto integral", el plan abarca "gran parte de la cadena de valor" en el ámbito de la acuicultura, en este caso el desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado.

En una primera fase alcanzará las 3.000 toneladas anuales de producción y nace con una "vocación de seguridad alimentaria y exportadora", que "nos va a permitir disponer de los primeros lenguados 'made Euskadi' para el año 2030", según ha avanzado Pradales.

"Es un buen momento para abrir un nuevo ciclo en Lemoiz, de hacer de la antigua central nuclear un símbolo de transformación colectiva, no la cicatriz de tiempos oscuros", ha finalizado Pradales.

La consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que este primer proyecto para el desarrollo del ámbito de Basordas busca "transformar una ruina en una planta integrada y sostenible" que tendrá un destacado impacto en el sector alimentario, pero también económico e industrial.

"Va a generar actividad, empleo cualificado y nuevas oportunidades", ha destacado la consejera, así como una "capacidad de arrastre de otros proyectos", como la especialización en vacunas en alimentación animal y en suministros.

El nuevo complejo acuícola ocupará una superficie total de 46.600 metros cuadrados, integrará todas las fases del ciclo productivo, desde la eclosión y cría larvaria hasta el engorde y la preparación para su comercialización.

El Gobierno Vasco ha destacado la contribución en este proyecto del centro científico y tecnológico especializado en investigación marina y alimentario AZTI, que permitirá reforzar capacidades en áreas como la cría de lenguado, los sistemas de recirculación de agua (RAS), la nutrición, la sanidad y el bienestar animal, así como la trazabilidad del producto. EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo)