2-1. Bruno Fernandes acecha el récord de asistencias de la Premier League

Londres, 27 abr (EFE).- Bruno Fernandes tiene cuatro partidos por delante para convertirse en el mejor asistente de la Premier League en una sola temporada. El portugués, el mejor pasador del campeonato, sumó su asistencia número 19 en la victoria contra el Brentford y acecha el récord de Thierry Henry y Kevin de Bruyne.

El francés, en la temporada 2002-2003, y el belga, en la 2019-2020, llegaron a las veinte asistencias, un registro que nadie ha conseguido romper hasta la fecha y que Fernandes ahora ve más cerca que nunca.

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El portugués, que ha dado pases de gol en sus tres últimos encuentros con el United, no faltó a la cita y, aunque solo le contó la del 2-0, de un pase suyo se originó también el 1-0 de este lunes.

Un córner de Fernandes al segundo palo fue cabeceado y prolongado por Harry Maguire y Csemiro entró solo, esquivando a toda la defensas del Brentford, para anotar su noveno gol de la temporada, la más prolífica de su carrera, superando los seis que hizo con el Real Madrid en la 2020-2021.

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Cuando se puso el United por delante, el Brentford gozó de una serie de ocasiones que bien merecieron el empate, además de una posible mano de Ayden Heaven que desestimó el colegiado.

En una de esas ocasiones fallidas por el Brentford, el United engarzó una contra y Bruno corrió con veinte metros por delante y dos opciones, Mbeumo a un lado y Benjamin Sesko al otro. El portugués aguantó hasta el momento justo para decidirse y entregarle la pelota a Sesko, que con un sutil amago sentó a Collins con la zurda y definió con la diestra. Quinto gol para el esloveno en los últimos nueve partidos.

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El Brentford, que persigue plazas europeas, no se rindió pese a los dos goles de desventaja y después de un remate de cabeza al palo de Dango Ouattara, Mathias Jensen consiguió descontar en el minuto 87 gracias a un bonito disparo desde fuera del área.

En el descuento de cinco minutos que añadió el árbitro, el Brentford intentó asediar la portería de Senne Lammens, pero los 'Reds Devils' aguantaron y tienen la Champions League prácticamente abrochada. Tienen once puntos de ventaja respecto al sexto puesto con doce por disputarse.

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Los 'Bees' de Keith Edwards se quedan novenos, con 48 unidades, a una de los puestos europeos.

- Ficha técnica:

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2 - Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw (Yoro, m.73); Casemiro, Mainoo, Fernandes; Diallo (Mazraoui, m.46), Mbeumo (Mount, m.74) y Sesko (Zirkzee, m.88).

1 - Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen, Damsgaard; Ouattara, Schäde (Nelson, m.73) y Thiago.

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Goles: 1-0. Casemiro, m.11. 2-0. Sesko, m.43. 2-1. Jensen, m.87.

Árbitro: Chris Kavanagh amonestó a Shaw (m.6) y Zirkzee (m.92) por parte del Manchester United y a Van den Berg (m.40), Ouattara (m.71), Thiago (m.76) y Collins (m.96) por parte del Brentford.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester). EFE