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1-2. El Cádiz pierde su octavo partido seguido en casa y Las Palmas vuelve a la promoción

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Cádiz, 27 abr (EFE).- El Cádiz ha perdido su octavo partido consecutivo en casa en un estreno infructuoso de su nuevo entrenador, Imanol Idiakez, sucumbiendo este lunes en el estadio JP Financial por 1-2 ante una Unión Deportiva Las Palmas que, con su triunfo, regresa a los puestos de promoción de ascenso.

Tras este resultado, los canarios se meten en la quinta plaza y los gaditanos se quedan con solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

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En la primera parte, el Cádiz se adelantó pronto tras una acción de Antonio Cordero en el interior del área que el guardameta visitante mandó a córner (m.3). En el saque de esquina posterior, un centro de Jesús Fernández 'Suso' lo remató a gol Joaquín González (m.4), llevando la algarabía a las gradas.

El conjunto gaditano le dio campo a Las Palmas y los canarios lo aprovecharon para empatar el choque con un misil de Kirian desde el exterior que se coló por una escuadra de la meta de Aznar (m.14).

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Isaac Carcelén salvó del segundo gol en contra a los gaditanos, al impedir que Manuel Fuster remachase a puerta vacía (m.29).

Al filo de la media hora, el equipo local se vio obligado a realizar un cambio por la lesión del capitán cadista y entró al campo en su sustitución Juan Díaz.

En los últimos minutos de la primera parte, hubo una ocasión para cada equipo, con disparo fuera de Fuster en gran acción individual (m.43); y en un chut de Joaquín que detuvo el portero visitante (m.46).

Tras la reanudación, el Cádiz intentó tomar el mando del partido, pero no pudo penetrar en las líneas rivales por un juego falto de frescura cuando controlaban el balón sus futbolistas.

El conjunto entrenado por Imanol Idiakez careció de presencia ofensiva en el campo contrario, estando sus jugadores más peligrosos coartados por la vigilancia adversaria y los pupilos de Luis García Fernández lo aprovecharon en una penetración por la izquierda que fue rematada dos veces por Kirian, que anotó su segundo gol y puso por delante a los visitantes (m.70).

De ahí hasta el final, la UD Las Palmas cerró bien espacios, acumulando cinco hombres atrás con desdoble de un centrocampista para arropar al cuarteto de zagueros, mientras el Cádiz circulaba el balón sin claridad y lejos de la zona de peligro, con lo que el partido se cerró con una nueva derrota de los andaluces ante un rival que suma tres puntos muy valiosos para seguir soñando con el ascenso.

Ficha técnica:

1 - Cádiz: Aznar; Carcelén (Díaz, m.31), Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Joaquín (Álex Fernández, m.81), Suso, Cordero (De la Rosa, m.75); Lucas Pérez (Dómina, m.81) y García Pascual (Dawda, m.75).

2 - Las Palmas: Horkas; Viti, Barcia, Mármol, Clemente; García (Gil, m.89), Kirian (Iñaki, m.89), Amatucci, Estanis (Marvin, m.57), Fuster (Pejiño, m.89); y Jesé (Bravo, m.74).

Árbitro: Sánchez López (comité murciano). Expulsó a Kovacevic por una dura entrada sobre un rival (m.91). Amonestó con cartulina amarilla a Recio (m.61).

Goles: 1-0, M. 4: Joaquín. 1-1, M. 14: Kirian. 1-2, M. 70: Kirian.

Incidencias: Partido de la jornada 37 de Segunda División, disputado en el estadio JP Financial. EFE

jsb/asc

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