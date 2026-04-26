Encuentran un cadáver en la playa de Las Salinas, en Almería

Almería, 26 abr (EFE).- La Guardia Civil ha encontrado este domingo el cadáver de una persona en la playa de las Salinas, en el término municipal de Almería, un hallazgo que posiblemente esté vinculado con la inmigración.

Según han informado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cuerpo ha sido encontrado en una zona que corresponde al Parque Natural del Cabo de Gata Níjar.

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de un cadáver, del que no ha aportado ningún dato, aunque considera que posiblemente esté vinculado con la inmigración. EFE

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