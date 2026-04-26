Espana agencias

89-86. El Covirán se mantiene con vida y complica al MoraBanc Andorra

Guardar

(Corrige el resultado en el titular)

Granada, 25 abr (EFE).- El Covirán sumó su quinta victoria de la temporada y se agarra a sus mínimas opciones de permanencia en la Liga Endesa, en la que sigue como colista, al ganar este domingo en el Palacio de los Deportes por 89-86 al MoraBanc Andorra, que sólo ha vencido un partido en las siete últimas jornadas y se mantiene penúltimo en la tabla.

El inicio de partido estuvo marcado por el acierto exterior de un equipo visitante más concentrado (5-11, m.4), pero reaccionaron los locales con una defensa más agresiva (15-13, m.7 tras parcial de 10-2) para distanciarse en el marcador con el francés Jonathan Rousselle como estilete (26-19, m.11 tras acaba el primer cuarto 20-19).

El MoraBanc Andorra sufría mucho con las defensas alternativas locales y con la pegajosa marca al ucraniano Arten Pustovyi (33-24, m.15), al que le pitaron una técnica por encararse con el público, aunque los del Principado fueron capaces de mantenerse en el partido con destacados minutos del canadiense Aaron Best (41-35 al descanso).

El Covirán Granada salió de vestuarios mucho mejor que un equipo visitante condicionado por la temprana cuarta falta de Pustovyi (47-35, m.21), aunque los locales llegaron a los minutos claves muy mermados por las lesiones durante el choque del dominicano Jassel Pérez y el francés Mehdy Ngouama.

Los del croata Zan Tabak reaccionaron por eso y porque apretaron en defensa y, sobre todo, mejoraron sus porcentajes ofensivos (49-46, m.25 tras parcial de 2-11) hasta retomar la delantera en el marcador (53-54, m.27) y entrar en los diez últimos minutos con una pequeña ventaja (62-65).

En el último cuarto apareció el estadounidense Shannons Evans para liderar al MoraBanc Andorra (67-71, m.33), aunque los locales sacaron carácter (77-74, m.36) para llevar el partido a un final igualado (82-82 a falta de 44 segundos) en el que sentenció su acierto desde el tiro libre, con un triple final visitante para haber llevado el choque a la prórroga que no entró.

Ficha técnica

89. Covirán Granada, 89 (20+21+21+27): Costa (16), Ngouama (11), Valtonen (7), Bozic (15), Brimah (7) -cinco inicial- Rousselle (12), Pérez (2), Babatunde (8), Howard (8), Tomás (3), Durán (-)

96. MoraBanc Andorra, 86 (19+16+30+21): Evans (14), Rice (7), Pons (12), Best (27), Pustovyi (4) -cinco inicial- Castañeda (8), Luz (5), Ortega (-), Kostadinov (4), McKoy (3), Kuric (2), Guerrero (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Carlos Cortés y Raúl Zamorano. Eliminaron por faltas al visitante Pustovyi (m.35),

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 5.994 espectadores, según cifra oficial. EFE

jag/cb/og

Últimas Noticias

Albares inicia una gira para reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe

Infobae

Simeone, pendiente de Julián Alvarez, Hancko, Lookman y Giménez

Infobae

Maté: "No esperaba lograr tanta ventaja"

Infobae

1-2. El Club de Campo frustra el sueño del Sanse y conquista su vigésima Copa de la Reina

Infobae

Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia

Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’