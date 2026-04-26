89-86. El Covirán se mantiene con vida y complica al MoraBanc Andorra

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Granada, 25 abr (EFE).- El Covirán sumó su quinta victoria de la temporada y se agarra a sus mínimas opciones de permanencia en la Liga Endesa, en la que sigue como colista, al ganar este domingo en el Palacio de los Deportes por 89-86 al MoraBanc Andorra, que sólo ha vencido un partido en las siete últimas jornadas y se mantiene penúltimo en la tabla.

El inicio de partido estuvo marcado por el acierto exterior de un equipo visitante más concentrado (5-11, m.4), pero reaccionaron los locales con una defensa más agresiva (15-13, m.7 tras parcial de 10-2) para distanciarse en el marcador con el francés Jonathan Rousselle como estilete (26-19, m.11 tras acaba el primer cuarto 20-19).

El MoraBanc Andorra sufría mucho con las defensas alternativas locales y con la pegajosa marca al ucraniano Arten Pustovyi (33-24, m.15), al que le pitaron una técnica por encararse con el público, aunque los del Principado fueron capaces de mantenerse en el partido con destacados minutos del canadiense Aaron Best (41-35 al descanso).

El Covirán Granada salió de vestuarios mucho mejor que un equipo visitante condicionado por la temprana cuarta falta de Pustovyi (47-35, m.21), aunque los locales llegaron a los minutos claves muy mermados por las lesiones durante el choque del dominicano Jassel Pérez y el francés Mehdy Ngouama.

Los del croata Zan Tabak reaccionaron por eso y porque apretaron en defensa y, sobre todo, mejoraron sus porcentajes ofensivos (49-46, m.25 tras parcial de 2-11) hasta retomar la delantera en el marcador (53-54, m.27) y entrar en los diez últimos minutos con una pequeña ventaja (62-65).

En el último cuarto apareció el estadounidense Shannons Evans para liderar al MoraBanc Andorra (67-71, m.33), aunque los locales sacaron carácter (77-74, m.36) para llevar el partido a un final igualado (82-82 a falta de 44 segundos) en el que sentenció su acierto desde el tiro libre, con un triple final visitante para haber llevado el choque a la prórroga que no entró.

Ficha técnica

89. Covirán Granada, 89 (20+21+21+27): Costa (16), Ngouama (11), Valtonen (7), Bozic (15), Brimah (7) -cinco inicial- Rousselle (12), Pérez (2), Babatunde (8), Howard (8), Tomás (3), Durán (-)

96. MoraBanc Andorra, 86 (19+16+30+21): Evans (14), Rice (7), Pons (12), Best (27), Pustovyi (4) -cinco inicial- Castañeda (8), Luz (5), Ortega (-), Kostadinov (4), McKoy (3), Kuric (2), Guerrero (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Carlos Cortés y Raúl Zamorano. Eliminaron por faltas al visitante Pustovyi (m.35),

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 5.994 espectadores, según cifra oficial. EFE

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