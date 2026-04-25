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Un bosque inclusivo acerca la naturaleza a todos en el mayor alcornocal de Castilla y León

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Cristina García Casado

Valdelosa (Salamanca), 25 abr (EFE).- El mayor alcornocal de Castilla y León, en el pequeño pueblo salmantino de Valdelosa, alberga un 'bosque inclusivo', una iniciativa que busca hacer accesible la naturaleza para todos con rutas adaptadas y representa una alternativa de ocio para las asociaciones de personas con discapacidad.

Este sábado ha sido la asociación zamorana Azadahi, de familiares de personas con autismo, TDAH y TGD la que ha recorrido los siete kilómetros que separan el pueblo de unos 400 habitantes del punto más alto del bosque, donde niños y mayores pueden medirse con los gigantes aerogeneradores instalados en la zona.

"No hay actividades suficientes, es a cuentagotas las que conseguimos, porque nuestros niños necesitan más paciencia, todo más adaptado", explica a EFE Cynthia Garrote, presidenta de esta asociación que agrupa a ochenta y cinco familias de Zamora.

El 'bosque inclusivo', que apadrinó en 2022 el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, es una creación de la asociación 'Aspar La Besana', que trabaja por las personas con discapacidad en el medio rural con el fin de que la naturaleza sea un espacio seguro y adecuado para todos.

"Les ayuda mucho a relajarse emocionalmente, a regularse. La naturaleza les motiva y sobre todo están con más niños", indica a EFE Ana González, vicepresidenta de Azadahi, quien subraya la relevancia de estos lugares de encuentro: "lo realmente importante es que estos niños estén con niños, les viene muy bien".

El bosque inclusivo de Valdelosa lo es doblemente: porque está destinado a que todos puedan disfrutarlo, vayan en una silla de ruedas o tengan cualquier necesidad especial, y porque quienes lo cuidan y lo enseñan son personas con discapacidad de entidades de la zona.

Estas seis personas, vestidas con chaleco, gorra y mochilas del 'bosque inclusivo', son las encargadas de ir amenizando las paradas de esta ruta circular de unas cuatro horas con explicaciones sobre la fauna y la flora o actividades para los niños como la de untar piñas de mantequilla de cacahuete y pegarle alpiste para dejar comida a los pájaros.

"Empezamos después de la pandemia a trabajar con ellos para que hicieran toda la descripción y guía de los recursos del monte, con especial atención al corcho, claro", cuenta a EFE David Gómez, el encargado de las rutas junto con los guías.

Todos los participantes de la excursión de este sábado han podido hacer la ruta sin fatiga, muy entretenidos con las explicaciones y curiosidades de los guías y arropados en un entorno seguro sin prisas ni dificultades de ningún tipo, algo que asociaciones como Azadahi no encuentran tan a menudo.

"Ni hay parques inclusivos, ni hay de estas actividades; hay muy pocas, contadas. Esta actividad nos vino mediante correo electrónico por parte de Aspar y nos gustó mucho. Dijimos: hay que aprovecharla", relata Garrote, que subraya que tuvo éxito enseguida entre las familias, con la suerte de que además el tiempo ha sido idóneo para caminar.

Los guías sorprenden a niños y mayores durante toda la ruta, especialmente "el del hacha" que enseña cómo se trabaja el alcornoque de la zona, con fotografías captadas de los jabalíes o liebres que habitan el bosque, placas didácticas con la forma de sus huellas, muestras de jara o lavanda y, mientras toda la excursión ya se afana en reponer fuerzas con el bocata en el merendero habilitado, un imán de recuerdo hecho por personas de Aspar, por supuesto, con corcho. EFE

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