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Swiatek: "Creo que tengo un virus, he oído en el vestuario que hay uno circulando"

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Madrid, 25 abr (EFE).- La polaca Iwa Swiatek, exnúmero uno del mundo y campeona en el 2024, se retiró del WTA 1.000 de Madrid, tras terminar el tercer juego del tercer set ante la china Ann Li, debido a un "virus" que le impidió seguir compitiendo.

La jugadora de Varsovia, poseedora de seis títulos del Grand Slam, cuatro de ellos de Roland Garros, se marchó a las dos horas y cuarto del inicio de su partido de tercera ronda del torneo de la Caja Mágica, con el marcador de 6-7(4), 6-2 y 3-0.

"Los últimos dos días me he sentido de manera horrible. Creo que tengo algún tipo de virus. Sé que queréis respuestas pero principalmente tendría cuidado. Algunas horas he estado bien, pero otras me estaba sintiendo verdaderamente mal. He oído que hay algo en el vestuario, un virus circulando, que se encuentra en algún sitio ahí afuera", dijo Swiatek, en la zona mixta de la Caja Mágica.

"Sé que voy a estar bien en un par de días pero hoy me he sentido con cero energía, con cero estabilidad. Me he sentido muy mal físicamente, ayer fue incluso peor. Pensé que quizás hoy las cosas estarían mejor y quizás lo estuvieron, pero no lo suficiente como para jugar tanto", señaló.

"Sabía que iba a ser complicado, pero aún así quería intentarlo, porque ya he estado mala un par de veces en mi carrera y pude ganar la mayoría de mis partidos. Dependía de lo mal que me fuese a encontrar, y esta vez fue bastante peor que las anteriores", comentó.

La polaca, que quiere estar en Roland Garros a mediados de mayo, desveló que aún no ha hablado con su equipo sobre la hoja de ruta a seguir después de Madrid.

"Seguramente nos iremos a entrenar a otro sitio, ya que las condiciones en Roma son completamente diferentes a las que hay aquí. No importa, tenemos mucho tiempo. Lo primero es poder recuperarme. Voy a necesitar unos días para deshacerme de este virus, pero espero estar bien y lista en tres o cuatro días", apuntó.

"Hoy sentía que podía tener una oportunidad pero en el tercer set incluso empecé a sentirme mareada, con la visión borrosa, como si hubiese perdido la coordinación. No podía ni tan siquiera beber nada. Siempre me siento en pista llena de energía y hoy la energía bajó de forma drástica. Hasta que empezó el tercer set sentía que tenía una oportunidad, sí, pero esto es lo que ha ocurrido", concluyó. EFE

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