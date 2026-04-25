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Popovici lanza un aviso y firma la tercera mejor marca mundial del año en los 100 libre

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Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El nadador rumano David Popovici, vigente campeón del mundo de los 100 y 200 libre, lanzó un serio aviso a poco más de tres meses del inicio de los Europeos que se disputarán este verano en París, tras imponerse este sábado en la final del hectómetro de los Campeonatos de Rumanía con un tiempo de 47.52 segundos.

Un crono que situó a Popovici, bronce en los 100 libre en los pasados Juegos Olímpicos de París, en la tercera posición de la clasificación mundial del año que lidera el estadounidense Chris Guliano con una marca de 47.38 segundos.

No obstante, el nadador rumano, de 21 años, se quedó muy lejos de su mejor registro personal, los 46.51 segundos con los que se coronó el pasado año campeón del mundo en Singapur y que convierten a Popovici en el plusmarquista europeo de la distancia.

Pero la victoria en la final del hectómetro no fue la única de David Popovici en unos Nacionales en los que el nadador de Bucarest se impuso también en los 50 libre (22.02) y los 200 libre (1:45.89), la prueba de la que es el vigente campeón olímpico. EFE

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