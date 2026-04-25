Máximo Quiles también logra la 'pole' en Moto3

Jerez de la Frontera, 25 abr (EFE).- El piloto murciano Máximo Quiles (KTM) ha conseguido este sábado la pole en la categoría de Moto3, la segunda de la jornada tras la obtenida por Marc Márquez (Ducati) en MotoGP en el Gran Premio de España que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Quiles volvió a rodar en 44, igual que el viernes en la primera jornada de ensayos, y confirmó su supremacía en este Gran Premio, que ahora deberá refrendar en carrera.

El murciano anotó un crono de 1.44.070 en el último viraje de la Q2 y superó en cuatro décimas el registro del sevillano David Muñoz (KTM), que volvió a estar entre los mejores e hizo 1.44.445, que a falta de un minuto era el mejor tiempo y con el que finalmente ha acabado segundo.

Muñoz compite en su segunda prueba de la temporada, después de perderse las de Brasil y Estados Unidos y pasar por un calvario de lesiones que le ha hecho pasar por el quirófano seis veces.

Los pilotos aprovecharon que la pista se había secado después de haber estado afectada por la mañana por las lluvias caídas, que condicionaron los libres matinales y los entrenamientos calificatorios de MotoGP.

La primera línea de la parrilla de salida la cierra el segundo en la clasificación general del Campeonato del Mundo, Álvaro Carpe (KTM), tercero hoy con 1.44.655 para completar una fila superior netamente española.

Carpe querrá ganar en Jerez para acercarse a Quiles, que suma 65 puntos en la clasificación y le saca 23 a su paisano murciano (42 puntos).

En un dominio total de los españoles en la categoría pequeña, la segunda línea también estará compuesta por pilotos hispanos, tras la cuarta posición en la Q2 de Joel Esteban (KTM), la quinta de Brian Uriarte (KTM) y la sexta de Adrián Fernández (Honda).

El argentino Valentín Perrone (KTM), que el viernes estuvo codeándose en los primeros puestos, no pudo pasar de la duodécima plaza, justo por detrás de su compatriota Marco Morelli (KTM). EFE

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