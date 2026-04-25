Espana agencias

Rubi: "El Granada en casa es importante"

Guardar

Almería, 25 abr (EFE).- Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del Almería, analizó el potencial del Granada, su próximo rival, y dijo que "es un equipo que se va a salvar", que "en casa es importante, ha hecho goleadas, ha marcado dos veces cinco goles, una vez cuatro goles" y un conjunto "con mucho criterio, que juega bien a fútbol".

"Queremos ganar fuera, no sólo por el objetivo, sino porque vamos a tener más de mil almas acompañándonos y queremos que vuelvan felices. Respecto a si se pierde, yo no pienso en si se pierde. Yo soy más de vaso medio lleno, pero no se ha acabado nada teniendo en cuenta los otros equipos. Pero no estarán por delante nuestra aunque perdamos", dijo en rueda de prensa.

La necesidad de sumar fuera es una realidad y asume como el peaje obligatorio para alcanzar el ascenso directo, ganando lo que queda en casa.

"Tampoco tenemos garantía de que vamos a hacer diez victorias seguidas en casa. Por eso creo que hay que ir partido a partido. Necesitaremos ganar algún partido fuera porque tampoco tenemos garantía de ganar los nueve puntos de casa. Pero es que los partidos que vienen ahora a los futbolistas les pone porque son pasitos que vas dando para poder acercarte a esas dos posiciones finales", consideró.

Recordó la dificultad de ganar en Granada, una ciudad donde el Almería debe romper una estadística negativa y een la que consideró que, "sobre todo interesan esos tres puntos".

"El Granada ha estado subiendo a Primera, volviendo a Segunda, con proyectos importantes. Es una ciudad muy futbolera. La estadística la cogemos en cuatro o cinco partidos, pues es normal que contra algunos equipos no podamos tener una estadística positiva. En este sentido nosotros estamos muy motivados", apuntó. EFE

jmt/cb/jap

Últimas Noticias

Infobae

Infobae

Infobae

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ECONOMÍA

DEPORTES

