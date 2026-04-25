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Marcelino: "Si ganamos al Celta vería hecha la clasificación para la Liga de Campeones"

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Vila-real (Castellón), 25 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este sábado, en rueda de prensa, que si su equipo es capaz de ganar este domingo al Celta de Vigo vería "hecha" la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

"Matemáticamente no estaría -faltaría la diferencia de goles-, pero lo podría considerar. Tiene mucho mérito, a cinco jornadas del final, asegurar la Liga de Campeones", dijo el técnico asturiano, quien añadió que el dato le parece "increíble".

"Tiene un mérito extraordinario. La clave de este año es que, a seis jornadas del final, tenemos 62 puntos y eso es por ganar, ganar y ganar. Si los demás no los han sumado es porque no han tenido esa capacidad de sumar como nosotros", argumentó Marcelino, que rechazó que se devalúe el nivel de la competición.

"Los méritos están ahí, aunque haya gente interesada que quiera devaluarlos. Puede ser la primera vez en la historia que el Villarreal se clasifica dos veces seguidas para la Liga de Campeones", recordó.

Marcelino aclaró que para asegurar la clasificación primero hay que ganar al Celta y admitió que su equipo está teniendo un rendimiento "irregular" en la segunda vuelta de la temporada.

El asturiano confió en que, en el regreso al estadio de La Cerámica un mes después, el Villarreal recupere el nivel que ha mostrado como local, donde su equipo ha sido "solvente y regular".

"El Celta es un equipo que hace muy bien las cosas. Fuera de casa ha ganado siete partidos, solo Barcelona y Madrid mejoran sus números", avisó el entrenador, que vaticinó que el conjunto gallego pondrá a su equipo "las cosas muy difíciles".

"Defienden de forma solidaria y comprometida y con el balón son fluidos y verticales", añadió Marcelino, que justificó el cambio en la portería la pasada jornada por criterios deportivos.

"Queríamos premiar a Arnau y no estábamos dejando la portería a cero", recordó el asturiano, que confirmó el regreso de Comesaña tras la sanción, si bien Mouriño tendrá complicado formar parte de la convocatoria.

Marcelino anunció "bastantes cambios" en la alineación para dar descanso a algunos de los jugadores que compitieron en Oviedo el jueves.

En cuanto a su futuro en el club, el entrenador deslizó que "pronto se conocerá y se acabará la incertidumbre", posiblemente una vez alcanzado el objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones.

"Nos reuniremos, hablaremos y decidiremos conjuntamente el momento de plasmar el futuro", concluyó. EFE

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jmg pvb sm/jap

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