El campeón Ruud arrolla a Munar y se cita con Davidovich

Madrid, 25 abr (EFE).- El vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, el noruego Casper Ruud, solo perdió un juego ante el español Jaume Munar (6-0 y 6-1) y se situó en la tercer ronda donde se medirá a Alejandro Davidovich.

El tenista de Oslo, duodécimo favorito, tiene tomada la medida a Munar que necesita partidos para rehacerse en el circuito después de dos meses de baja por la lesión en el húmero derecho. Apenas una hora necesitó Ruud para ganar por séptima vez en ocho partidos al balear que en ningún momento entró en juego.

Ruud, que lidera el circuito ATP en victorias en tierra batida (132) y títulos (12) desde el inicio de la temporada 2020, aspira a ser el tercer jugador en revalidar un título en Madrid después de Rafa Nadal (2013-14) y Carlos Alcaraz (2022-23).

La séptima victoria seguida en Madrid ha demostrado que el jugador noruego se ha repuesto de la lesión muscular que le dejó fuera del Masters 1000 de Montecarlo y de Barcelona.

Casper Ruud, que necesita al menos llegar a semifinales para evitar salir del top 20 por primera vez desde mayo del 2021, jugará en tercera ronda con el también español Alejandro Davidovich que eliminó a Pablo Carreño por un doble 6-3. EFE