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Ayuso dice que el Gobierno busca modificar el censo "en hasta 10 escaños" en Madrid

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Madrid, 25 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez busca "reventar las elecciones" utilizando el proceso de regularización, que en Madrid podría "modificar los censos en hasta 10 escaños y de ahí las prisas".

Así lo ha expresado en la clausura de la jornada entre distritos, ante los vocales vecinos del PP en la capital, donde ha acusado al Gobierno de "provocar el estallido social enfrentando al pueblo", algo para lo cual "hay que ser mala gente y esto probablemente lo han aprendido de sus colegas internacionales".

Por eso, "hemos llevado nuevamente a este gobierno a los tribunales porque simplemente pedimos ley y orden", ha dicho en alusión al recurso ante el Tribunal Supremo que ha presentado la Comunidad de Madrid contra el real decreto de regularización de inmigrantes.

"Que quieran reventar las elecciones no es nada nuevo, pero que lo hagan utilizando a la emigración, a la sociedad y a la convivencia" es algo que "no tiene perdón", ha añadido Ayuso para quien "lo que quiere el Gobierno es que la integración no sea posible".

Pese a no haber sido capaces de "crear una sola plaza de médico, ni de crear vivienda", sin embargo fomentan "el odio al extranjero, algo que nos preocupa mucho; es una máxima nacionalista. No es amor a lo propio sino odio a los demás".

Con ello, "han secado la convivencia en tantas regiones", pero Madrid "siempre fue un pueblo mestizo, nunca miró en los orígenes de nadie". Madrid "nunca fue nacionalista, regionalista, ni identitaria", ha recalcado.

Tras calificar al presidente del Gobierno como "el político más antidemocrático de Europa", Ayuso le ha reprochado que quiera "viciar los censos", que "reescriba el Código Penal" y le ha acusado de "calentar al electorado".

"Cuando lleguemos al Gobierno tenemos que reiniciar España" desde cero, según la presidenta madrileña, que ha augurado al Gobierno "un fracaso rotundo". EFE

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