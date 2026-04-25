Abascal: La prioridad nacional tiene el apoyo mayoritario, voten a Vox, PP o PSOE

Vélez-Málaga (Málaga), 25 abr (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado convencido de que la prioridad nacional "se va a poder implantar, más pronto que tarde", porque es un concepto de sentido común y de justicia, apoyado mayoritariamente por los españoles, voten a Vox, al PP o al PSOE".
En una comparecencia ante los periodistas en Vélez-Málaga (Málaga), ha reconocido que "todavía queda un largo recorrido de cambios legislativos a nivel regional y nacional, cuando Vox alcance el Gobierno de la nación, y también a nivel europeo".
El líder de Vox ha señalado que solo ha oído discrepancias con esa prioridad nacional "de señores del PP donde todavía no se han celebrado elecciones, como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso".
"No estoy de acuerdo con ellos, pero les agradezco la claridad, porque los andaluces y los madrileños podrán votar sabiendo lo que votan, y habrá un veredicto de las urnas", ha subrayado.
"Es un concepto de sentido común y de justicia, apoyado mayoritariamente por los españoles, voten a Vox, al PP o al PSOE, porque nadie entiende que los españoles sigan siendo discriminados en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda pública".
Además ha criticado este sábado que Juanma Moreno "calle" ante los "actos de acoso organizados directamente por el Ministerio de Marlaska" contra su partido "con una violencia premeditada y orquestada como en Granada o en Cádiz".
"Protegen a aquellos que vienen a insultarnos, a lanzar objetos y a amedrentarnos", ha afirmado Abascal en una comparecencia ante los periodistas en Vélez-Málaga (Málaga).
Ha expresado su "sorpresa" porque, mientras unos "amenazan" para asustar a Vox, "otros simplemente callan, como Juanma Moreno, que es un hombre pacífico al que no le gustan los líos durante la campaña".
"No ha dicho una sola palabra sobre los actos de hostigamiento contra los andaluces que nos quieren escuchar en las plazas y calles, y nos preguntamos por qué no ha tenido ni una sola palabra de condena", ha añadido.
"La respuesta es que también quiere silenciarnos, quiere continuar con su plan de arrancar olivos para poner placas solares, continuar con impuestos altos para un gran gasto público, quiere las regularizaciones masivas, a las que no se ha opuesto, le molestan los pactos en Aragón y Extremadura y está contra el principio de prioridad nacional".
Por otra parte, ha recordado que pronto se celebrará el aniversario "de un momento triste para España", cuando todo el país "se apagó por primera vez en la historia", y todavía no se ha "escuchado ninguna explicación ni ningún tipo de dimisión".
"No hay nada en la política que entorpezca el plan siniestro de seguir arrancando olivos para poner placas solares. El fanatismo climático que quieren imponernos unos y otros arruina a nuestra población y mata, como mató la dana. El apagón es un acto de corrupción que mata, como en Adamuz, provocando el fallecimiento de 45 compatriotas". EFE
(Foto)