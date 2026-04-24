Espana agencias

Sánchez Flores: “Dependemos de nosotros mismos”

Guardar

Vitoria, 24 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, mandó un mensaje de calma a la afición, a pesar de ocupar puestos de descenso, y dijo que dependen de ellos mismos, y que se han acercado más a los de arriba, aunque lo de detrás están más cerca.

“Se ha apretado la clasificación y es algo que podía pasar y no nos podemos preocupar por lo que todavía no ha pasado”, afirmó el entrenador.

“Dependemos de nosotros mismos”, aseguró y se mostró tranquilo porque “es una situación con la que el club se ha acostumbrado a convivir en los últimos años”.

“Siempre hemos contado con un jugador más que es la grada. Necesitamos que ahora la afición nos apoye, al igual que lo ha hecho siempre”.

“Muriqi a 40 metros de la portería es una cosa y dentro del área rival es otra”, expresó sobre el goleador del conjunto mallorquín.

“Es un factor muy importante jugar varios partidos en casa”, confesó, convencido de la importancia que tendrá Mendizorroza ante Mallorca y Athletic Club. EFE

jd/rmv/sab

Últimas Noticias

El Gobierno canario ordena a federaciones de fútbol que expidan fichas a menores migrantes

Infobae

Júlia Bartel, recuperada para jugar en Badalona

Infobae

Rémi Bezançon, director de cine: "La nueva generación no conoce bien a Hitchcock"

Infobae

El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela del Bocal en Santander será investigado

Infobae

Complicado desplazamiento del Barça sin Lamine ante un Getafe con miras europeas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte