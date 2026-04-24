Sánchez Flores: “Dependemos de nosotros mismos”

Vitoria, 24 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, mandó un mensaje de calma a la afición, a pesar de ocupar puestos de descenso, y dijo que dependen de ellos mismos, y que se han acercado más a los de arriba, aunque lo de detrás están más cerca.

“Se ha apretado la clasificación y es algo que podía pasar y no nos podemos preocupar por lo que todavía no ha pasado”, afirmó el entrenador.

“Dependemos de nosotros mismos”, aseguró y se mostró tranquilo porque “es una situación con la que el club se ha acostumbrado a convivir en los últimos años”.

“Siempre hemos contado con un jugador más que es la grada. Necesitamos que ahora la afición nos apoye, al igual que lo ha hecho siempre”.

“Muriqi a 40 metros de la portería es una cosa y dentro del área rival es otra”, expresó sobre el goleador del conjunto mallorquín.

“Es un factor muy importante jugar varios partidos en casa”, confesó, convencido de la importancia que tendrá Mendizorroza ante Mallorca y Athletic Club. EFE

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