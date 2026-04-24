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La Comisión de Mercados y Competencia abre 15 nuevos expedientes a empresas por el apagón

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Madrid, 24 abr (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado quince nuevos expedientes a Endesa, TotalEnergies, Engie, Contour Global y a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola), en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón del 28 de abril del pasado año.

La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

Estos nuevos expedientes "incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, señala el regulador.

No obstante, la CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial. EFE

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