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Errejón se ratifica en su querella por calumnias contra Elisa Mouliaá y niega extorsiones

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Madrid, 24 abr (EFE).- El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón se ha ratificado este viernes ante el juez en su querella contra la actriz Elisa Mouliaá por calumnias, a la par que ha negado que extorsionase a testigos de la causa en la que se le investiga por presuntas agresiones sexuales contra ella.

Mouliaá y Errejón estaban citados este viernes a las 10:30 horas ante el juez Arturo Zamarriego, pero la actriz no ha acudido a declarar en el juzgado, por segunda vez, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor.

En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado al término de su declaración, Errejón ha dicho que él se ha "ratificado" en su querella contra Mouliaá, y ha añadido: "Tengo plena confianza en que la justicia va a hacer responder (a Mouliaá). Va a empezar a hacerle responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones".

Está previsto que declaren este viernes ante el juez dos testimonios, los propietarios del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente se produjo la agresión sexual, quienes declararon que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego, una vez denunciada la presunta agresión sexual en 2024, para que validasen su versión en el juzgado.

Uno llegó a bloquearla y contactó con Errejón para decirle que su situación le parecía "injusta".

Fuentes de la defensa de Elisa Mouliaá han explicado que la actriz no declarará, y por el momento no han aportado más detalles al respecto.

En el recurso interpuesto por la actriz, al que ha tenido acceso EFE, la defensa recuerda que esta querella se interpone "tras la denuncia por violencia de género formulada por la querellada".

Además, argumenta que Mouliaá está de baja médica por un "trastorno ansioso y duración estimada en 49 días" y que, por lo tanto, "se encuentra en un proceso activo de afectación psicológica que resulta incompatible con la exigencia de comparecencia judicial".

Se trata de la segunda vez que la actriz no acude al juzgado, después de que el pasado 27 de marzo el que era su letrado argumentara que se iba a operar y previamente ella adujese que estaba de baja médica. EFE

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