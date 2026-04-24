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El PP dice que Sánchez solo está "pendiente" de lo que dirán Ábalos y Aldama en el TS para "protegerse de la corrupción"

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este jueves que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no le preocupan los problemas de la gente sino que solo está "pendiente" de lo que declararán la próxima semana en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. A su entender, "lo único que le interesa" es "protegerse de la situación de corrupción que le acosa desde que comenzó la legislatura".

"Está pendiente de qué tienen que decir y, sobre todo, qué dirán en sus declaraciones la próxima semana, cuando les tocará declarar como procesados Ábalos, Koldo y también Aldama", ha afirmado Fúnez, en relación al juicio sobre presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

En declaraciones a los medios tras visitar Algenex, en el Parque Tecnológico SID en Tres Cantos (Madrid), junto al alcalde del municipio, Jesús Moreno, Fúnez ha recordado que la próxima semana habrá huelga de médicos y ha reclamado la dimisión de la ministra del ramo, Mónica García, por su "sectarismo y opacidad", así como por su "auténtica incapacidad" para resolver el problema que, a su juicio, ha generado en el Sistema Nacional de Salud.

"LA CORRUPCIÓN ES LA NORMA DEL SANCHISMO"

Fúnez ha criticado que el Gobierno de Sánchez "no hable de la medicina, ni se dirija a los médicos" y lo ha achacado a que "su interés no está en ellos, ni está en los hospitales, ni está en los pacientes" sino en los casos de presunta corrupción que le rodean.

"El interés de Pedro Sánchez está en los tribunales, porque es lo único que le interesa, protegerse de la situación de corrupción que le acosa desde que comenzó la legislatura", ha manifestado la dirigente del PP.

Dicho esto, ha señalado que las informaciones que están conociendo evidencian que "la corrupción es la norma del sanchismo" y su "patrón de conducta", aludiendo al vídeo publicado este jueves por 'The Objective' sobre la votación en urna que tuvo lugar en el Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016, tras el que dimitió Pedro Sánchez.

Fúnez ha señalado que Sánchez "llegó al poder a través de la corrupción" y "ahora en el Gobierno sigue con la corrupción para mantenerse en el poder". "Estamos convencidos, como lo están la mayoría de los españoles, que la corrupción, la supuesta financiación irregular y el ataque a la justicia es la crónica del sanchismo", ha finalizado.

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