Defensor del Pueblo pide dar voz a las personas en pobreza y alerta de su invisibilización

Ciudad Real, 24 abr (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este viernes crear las condiciones para dar voz a las personas en situación de pobreza y ha advertido del riesgo de invisibilización social.

Así lo ha expresado Gabilondo durante la clausura del XIX Encuentro Estatal de participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) que durante varios días se ha celebrado en Ciudad Real.

En su intervención, titulada ‘Los rostros y el lenguaje de la pobreza’, Gabilondo ha subrayado que no pretende “dar lecciones”, sino compartir una reflexión colectiva sobre una realidad que, ha señalado, “no podemos permitirnos poner en el bolsillo de ningún olvido interesado”.

El Defensor del Pueblo ha puesto el foco en la dificultad que enfrentan muchas personas vulnerables para expresarse: “Hay condiciones y situaciones en que alguien no puede oír ni su propia voz”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de generar espacios donde esas voces puedan ser escuchadas sin intermediarios.

En este sentido, ha valorado el papel de las asociaciones y encuentros como el celebrado en Ciudad Real, destacando que permiten evitar que quienes sufren exclusión queden “silenciados” en una sociedad que, a su juicio, vive “entretenida por la actualidad” y ajena a la realidad de la pobreza.

Gabilondo ha incidido en que la pobreza no debe entenderse únicamente como una situación económica, sino también como una pérdida de la propia voz y de la capacidad de participación.

“Puede haber una pobreza extraordinaria, que es la de que perdáis vuestra propia palabra”, ha advertido.

Asimismo, ha defendido que no existen “contextos vulnerables” de forma natural, sino “contextos vulnerabilizados por nuestra acción y por nuestra indiferencia”, en referencia a las condiciones sociales y estructurales que generan exclusión.

Durante su discurso, ha alertado de que la pobreza y la desigualdad representan una amenaza para la convivencia democrática, al tiempo que ha señalado que “con altos niveles de exclusión difícilmente puede alcanzarse una concordia real”.

El Defensor del Pueblo ha apelado a reforzar valores como la solidaridad y la fraternidad, recordando que “ningún ser humano es superior a otro”, y ha defendido la necesidad de incorporar la “compasión y la generosidad” en las políticas públicas y en los marcos legales.

Finalmente, Gabilondo ha puesto el acento en la dimensión humana de la pobreza, recordando que detrás de cada situación hay personas concretas.

“No solo hay pobreza, hay personas pobres, singulares, irrepetibles”, ha concluido diciendo. EFE

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