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Afronta 23 años de cárcel por atropellar mortalmente con un coche robado a un guardiacivil

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Oviedo, 24 abr (EFE).- La Fiscalía de Asturias solicita una pena de 23 años y medio de prisión y el pago de indemnizaciones por cerca de 300.000 euros para un acusado de atropellar mortalmente con un coche robado a un guardia civil de tráfico que escoltaba con su motocicleta una prueba ciclista el 1 de abril de 2023.

El procesado, que ahora tiene 31 años, conducía un coche robado cuando colisionó frontalmente con la moto del agente y, según el fiscal, acababa de intentar matar a un hombre con un hacha tras una discusión en el interior de una vivienda.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde de aquel día, cuando el acusado estaba en el municipio de Pravia en la vivienda de un hombre que le había acogido hacía unos días y en un momento dado comenzó una discusión.

En el trascurso de la discusión, el procesado llegó a atacar con un hacha al hombre para intentar matarle, pero este pudo escapar.

A continuación, el acusado le robó el coche tras coger las llaves de la vivienda, y se dirigió con el vehículo hacia Grullos, municipio de Candamo, por la carretera AS-236, que estaba cortada con ocasión de la prueba ciclista 'Santiago Santana'.

"Con manifiesto desprecio" hacia las personas, el acusado mantuvo la conducción a unos 90 kilómetros por hora sin hacer caso a las indicaciones del personal de seguridad y de los agentes que se encontraban en el lugar para que detuviera la marcha.

Finalmente, el procesado colisionó frontalmente contra la motocicleta oficial que conducía un agente, de 49 años, que falleció a causa del impacto.

El acusado abandonó inmediatamente el lugar, pero fue detenido dos horas más tarde en la ribera del río Nalón. EFE

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