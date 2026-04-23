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Victimas de la dana remitirán una moción a los ayuntamientos para exigir el acta de Mazón

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València, 23 abr (EFE).- L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 remitirá a todos los ayuntamientos, a través de distintos grupos políticos, una moción para exigir el acta de diputado del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, así como implantar políticas activas de protección ante emergencias.

Así lo acordó la asociación tras celebrar este martes una asamblea local en el Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), reunión a la que acudió cerca de un centenar de personas socias y colaboradoras del municipio y donde también se destacó la necesidad de reforzar las movilizaciones mediante una red de alianzas e impulsar nuevas acciones, según ha informado este jueves la asociación en un comunicado.

Además, la asociación estudiará la situación de las ayudas al alquiler vinculadas a la dana para el año 2026 y organizará un nuevo encuentro centrado en el territorio y en la tributación de las ayudas en la declaración de la renta.

La presidenta de la Asociación, Mariló Gradolí, ha manifestado que ven "con preocupación que no se está produciendo ningún cambio real en las políticas públicas tras lo ocurrido el 29 de octubre".

"No estamos viendo una revisión profunda de los sistemas de emergencias, ni una planificación seria de adaptación ante fenómenos extremos, ni medidas estructurales que garanticen que esto no volverá a ocurrir", ha afirmado.

También ha alertado de que la “protección política a Carlos Mazón, que continúa como diputado manteniendo el aforamiento, no es solo una cuestión jurídica, sino un mensaje de la protección del PP y Vox hacia el garante de la gestión criminal de la emergencia”.

La reunión, que sirvió para recoger propuestas e inquietudes de las persona asistentes, forma parte de un ciclo de asambleas locales que la asociación ha iniciado para realizar un balance colectivo previo a la asamblea anual.

El objetivo es generar espacios de escucha activa, análisis y debate para preparar y diseñar conjuntamente, con las personas socias y colaboradoras, las líneas de actuación y las próximas acciones de la asociación.

El ciclo de asambleas locales continuará próximamente en municipios como Catarroja, Massanassa o Paiporta, "reforzando la implantación local como herramienta clave para decidir la estrategia y el proyecto de trabajo colectivo, con el objetivo de verdad, justicia, memoria y seguridad para el futuro, con la voluntad de que no vuelva a repetirse una gestión tan negligente de una emergencia", según el comunicado. EFE

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