PSOE-M defiende que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz" y reivindica su compromiso con la OTAN

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este sábado que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz", además de reivindicar el compromiso del Gobierno con la OTAN.

Lo ha expresado junto a la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, y a la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, en la concentración convocada por la plataforma Parar la guerra en la plaza de Callao, en alusión a la filtración de correos del Pentágono en los que se apuntaba la posibilidad de expulsar al país de la organización.

"El Gobierno siempre está apoyando a la OTAN. Somos un socio fiable y no hay nada oficial, por lo tanto, no podemos valorar algo que es un correo electrónico. Lo que queda muy claro es que el Gobierno de España es un socio fiable, que va a estar siempre del lado de la paz y que va a estar siempre trabajando en el marco de la OTAN para garantizar la seguridad y el derecho internacional", ha defendido la portavoz socislita.

Además, ha subrayado que un día más el PSOE de Madrid está "en las calles acompañando a las entidades sociales que salen de nuevo a decir 'No a la guerra y sí a la paz'", con el objetivo de concienciar al conjunto de la ciudadanía de que hay que estar "en el lado correcto de la historia", además de subrayar las medidas puestas en marcha por el Gobierno.