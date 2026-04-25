Espana agencias

PSOE-M defiende que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz" y reivindica su compromiso con la OTAN

Guardar
Imagen TICL3VMYQNGJJDWSOLSRFJ4UJA

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este sábado que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz", además de reivindicar el compromiso del Gobierno con la OTAN.

Lo ha expresado junto a la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, y a la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, en la concentración convocada por la plataforma Parar la guerra en la plaza de Callao, en alusión a la filtración de correos del Pentágono en los que se apuntaba la posibilidad de expulsar al país de la organización.

"El Gobierno siempre está apoyando a la OTAN. Somos un socio fiable y no hay nada oficial, por lo tanto, no podemos valorar algo que es un correo electrónico. Lo que queda muy claro es que el Gobierno de España es un socio fiable, que va a estar siempre del lado de la paz y que va a estar siempre trabajando en el marco de la OTAN para garantizar la seguridad y el derecho internacional", ha defendido la portavoz socislita.

Además, ha subrayado que un día más el PSOE de Madrid está "en las calles acompañando a las entidades sociales que salen de nuevo a decir 'No a la guerra y sí a la paz'", con el objetivo de concienciar al conjunto de la ciudadanía de que hay que estar "en el lado correcto de la historia", además de subrayar las medidas puestas en marcha por el Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Andueza (PSE) cree que el pacto PP-Vox en Extremadura es "un manual para desmantelar" lo construido por los socialistas

Andueza (PSE) cree que el pacto PP-Vox en Extremadura es "un manual para desmantelar" lo construido por los socialistas

El Govern guarda un minuto de silencio por la mujer de 92 años asesinada ayer por su hijo

Infobae

Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

Infobae

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

La Comunidad de Madrid lamenta la "deriva preocupante" de la seguridad y acusa al delegado de "no ocuparse"

La Comunidad de Madrid lamenta la "deriva preocupante" de la seguridad y acusa al delegado de "no ocuparse"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”