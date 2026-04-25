El Govern guarda un minuto de silencio por la mujer de 92 años asesinada ayer por su hijo

Barcelona, 25 abr (EFE).- El gobierno catalán ha guardado este sábado un minuto de silencio en recuerdo de la mujer de 92 años que fue asesinada ayer presuntamente por su hijo, un hombre de 67 años, en un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu de Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunido este fin de semana a su ejecutivo en el recinto del Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), con el fin de planificar estrategias para reforzar los servicios públicos, en lo que supone la cuarta jornada de trabajo lejos del Palau de la Generalitat.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Illa ha mostrado su repulsa por el asesinato de ayer: "Condeno rotundamente el asesinato de una mujer de Barcelona a manos de su hijo".

"Hemos guardado un minuto de silencio para recordarla y mostrar todo nuestro apoyo y cariño a sus familiares", añade el president, que acompaña el mensaje con una foto de los miembros del gobierno catalán puestos en pie durante este minuto de silencio. EFE