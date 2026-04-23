Urtasun celebra que el hábito de lectura crece en España más de un 6 % desde 2017

Madrid, 23 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este jueves que el hábito de lectura en España ha crecido más del 6 % desde 2017, y casi un 70 % de españoles se declara lector lo que ha calificado de "cifra récord" en los últimos años.

En una entrevista en la Cadena SER, el titular de Cultura ha subrayado que en España leen sobre todo las mujeres y los jóvenes y con este dato ha querido contradecir los tópicos de que la juventud no lee: "La franja de 14 a 24 años es la que más lee en nuestro país", según el último Barómetro de lectura del Ministerio de Cultura.

Urtasun también se ha referido a la "potente" facturación de la industria editorial, que se ha incrementado más de un 4 %, especialmente por su impacto en América Latina.

Pese a estos buenos datos, el ministro ha reconocido que cada vez hay más compra online a través de plataformas y eso hace que, aunque el mercado de ventas haya aumentado, la cuota de mercado de las librerías independientes "se ha reducido un poco".

Para ello, el ministro ha recordado que su Ministerio concede ayudas directas a las pequeñas librerías y ha recordado a los lectores que la experiencia de compra de un libro en una librería "nunca será equivalente" a la adquisición online.

Urtasun también ha dicho que desde el Ministerio se están analizando algunas políticas que quiere desplegar, y que han sido exitosas en otros países, como hacer obligatorios los gastos de envío en la compra de un libro online, "para favorecer que sea más beneficioso acudir a la librería de barrio".

"Hoy es un día de celebración", ha concluido el ministro que ha situado el epicentro en Barcelona, con el Día de Sant Jordi, "pero también en la Universidad de Alcalá de Henares", donde esta jornada se entrega el Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Sobre el Cervantes de este año, Urtasun ha valorado su obra y ha recomendado el libro "Ese montón de espejos rotos" donde Celorio narra la historia de la cultura y de la literatura mexicana a lo largo del siglo XX.

Además ha remarcado el significado del Premio Cervantes de este año en el proceso de reencuentro con México y en el ejercicio de "memoria y reconocimiento" al exilio español.

Finalmente y a la pregunta de si los ministros hablaban de libros en la antesala del Consejo de Ministros, Urtasun ha reconocido que, a veces, lo hacen e incluso se recomiendan títulos.

"Aunque parezca mentira tenemos tiempo para leer" ha dicho Urtasun, que ha comentado que él, al menos, lee un rato todos los días. EFE