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Tres minutos de silencio en Benidorm por la muerte de los dos operarios del andamio

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Benidorm (Alicante), 23 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Benidorm ha guardado este jueves tres minutos de silencio en señal de duelo por la muerte ayer de dos operarios en un accidente laboral tras el desplome de un andamio en una obra de la ciudad.

La concentración celebrada a las 12.00 horas delante del consistorio, en la plaza SS MM Reyes de España, ha estado encabezada por el alcalde, Toni Pérez, junto a miembros de la corporación municipal, y ha contado con la participación de numerosos ciudadanos.

El consistorio decretó ayer un día de luto oficial por la muerte de los dos trabajadores, vecinos de Aspe y de Santomera (Murcia), y convocó este acto de homenaje en recuerdo de las víctimas.

El accidente se produjo sobre las 10:30 horas en el número 2 de la calle Ibiza, cuando el andamio de la obra en la que trabajaban los operarios se desplomó desde aproximadamente la mitad de un edificio de 18 plantas. Uno perdió la vida casi en el acto y el segundo poco después, mientras que un tercero se salvó al poder agarrarse a un balcón.

El derrumbe generó una intervención de gran complejidad debido a la presencia de abundantes escombros, lo que obligó a asegurar la zona, atender a las víctimas y descartar nuevos riesgos derivados del siniestro.

El concejal benidormí de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha expresado el “profundo dolor y la consternación de toda la ciudad y de la corporación” y ha trasladado el apoyo municipal a las familias de los fallecidos.

Asimismo, ha indicado que la investigación de lo ocurrido está en manos de la Policía Judicial y que el ayuntamiento colaborará en todo lo que sea requerido. EFE

sys/ams/jdm

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